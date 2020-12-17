Обвинуваченому у вбивстві Кирила Тлявова встигли продовжити арешт

Суд продовжив запобіжний захід експоліцейському, якого звинувачують у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова. Іван Приходько перебуватиме під вартою до 16 лютого 2021 року.

Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

"Сьогодні (16 грудня, - ред.) спливав строк запобіжного заходу для обвинуваченого у вбивстві з необережності 5-річного хлопчика. Прокурори три дні боролись за залишення експоліцейського під вартою. Щойно суддя вийшов із нарадчої кімнати — запобіжний продовжено ще на 60 днів до 16 лютого 2021 року", - написала Венедіктова у фейсбуці.

За її словами, минулого тижня обвинуваченого було госпіталізовано до спецпалати Переяслав-Хмельницької районної лікарні і діагностовано коронавірусну хворобу. Напередодні судового засідання 14 грудня він відмовився від лікування без присутності адвоката, а "зранку понеділка оцінити його стан було неможливо через відмову від огляду та його перешкоджання в доступі допалати”.

Зрештою, на судове засідання 14грудня експоліцейського було доставлено конвоєм. При цьому під час конвоювання він чинив опір та відмовлявся добровільно переміщатися. Засідання відклали для з’ясування стану здоров’я обвинуваченого.

“Лікар, який його таки оглянув, констатував дещо підвищені температуру та тиск.Після цього під час спроби завести обвинуваченого до зали суду служба судової охорони не допустила його нібито через його діагноз. Суд відмовив у задоволенні клопотання прокурора про проведення обвинуваченому примусового повторного тесту наCOVID-19. Також під час судового розгляду в понеділок погіршився стан здоров’я законного представника неповнолітнього обвинуваченого", - розповіла Венедіктова.

Генпрокурор зазначила, що суд вирішив відкласти засідання, однак не на15 грудня, як клопотав прокурор, а на останній день дії запобіжного заходу - 16грудня.

Зрештою підозрюваного залишили під вартою. Наразі він перебуватиме в лікарняній спецпалаті, а після виписки повернеться до СІЗО.

Нагадаємо, 31 травня 2019 року в Переяславі-Хмельницькому співробітники поліції під час відпочинку вживали спиртні напої, а потім почали стріляти по металевих банках та інших предметах. Під час стрілянини одна з куль влучила в п'ятирічного Кирила Тлявова, який у цей час перебував на дитячому майданчику біля будинку.

Хлопчик помер у лікарні через три дні.

Після смерті дитини арештували трьох підозрюваних: Володимира Петровця, Івана Приходька і Дмитра Кривошею. У грудні 2019 року прокуратура передала справу до суду. ДБР вручило Приходьку підозру у "вбивстві, вчиненому із необережності". Слідство вважає, що саме він смертельно поранив Кирила.

Зараз лише Приходько перебуває в СІЗО під вартою. Петровець і Кривошей вийшли під заставу на початку 2020 року.