ВАКС змінив запобіжний захід ексзаступнику голови МінТОТ Гримчаку

Вищий антикорупційний суд скасував нічний домашній арешт колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупований територій Юрію Гримчаку, обвинуваченому в шахрайстві.

Натомість Гримчаку обрали інший запобіжний захід - особисте зобов'язання. Про це адвокат підозрюваного Дмитро Мельник повідомив у Facebook.

Юрій Гримчак має прибувати за викликом до суду, утримуватися від спілкування із свідками та іншим обвинуваченим, а також співробітниками КМДА, Мінкультури та Українського державного інституту спадщини.

Фото: Facebook Дмитро Мельник

Фото: Facebook Дмитро Мельник

Юрій Гримчак був заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України з 10 березня 2017 року по 4 вересня 2019 року. Його звільнили вже після затримання.

За версією слідства, Гримчак і спільник вимагали понад мільйон доларів за надання деяких послуг. Представник однієї з приватних компаній розповів Гримчаку про проблему з отриманням дозвільних документів на будівництво в межах охоронної території Києва. Гримчак заявив, що за $1 млн може вирішити це питання. Гроші нібито потрібні були, щоб підкупити чиновників у Мінкультури, Мін'юсті, КМДА і Українському державному інституті культурної спадщини.

Ця ж фірма потребувала консультації щодо цивільної справі про стягнення боргу з іншого приватного підприємства. За версією слідства, Гримчак за $100 тис. взявся забезпечити ухвалення необхідного судового рішення.

В ході переговорів сторони домовилися про суму в $80 тис. Першу частину грошей в розмірі $50 тис. Гримчак і його помічник Ігор Овдієнко поділили між собою.

Гримчака і помічника було затримано 14 серпня 2019 роки після отримання $480 тис. ($30 тис. за вирішення питання з судом і $450 тис. за дозвільні документи).

Сторона обвинувачення зазначала, що заступник міністра не мав на меті зловживати своїм становищем, а лише «здійснював шахрайські дії, щоб заволодіти чужими коштами».

Так, за даними слідства, Гримчак обіцяв вплинути на Верховний Суд і Міністерство культури за винагороду, але не планував робити це.

22 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала в суд обвинувальний акт щодо Юрія Гримчака і його помічника.

У червні у Вищому антикорупційному суді прокурор оголосив обвинувальний акт у справі Юрія Гримчака.

У липні адвокат ексзаступника міністра повідомив, що ЄСПЛ отримав заяву Гримчака щодо позову проти України.

15 жовтня ВАКС подовжив нічний домашній арешт Гричаку ще на 60 діб.