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Гримчаку продовжили нічний домашній арешт до 15 грудня

Йому заборонено залишати житло з 22:00 до 06:00.

Гримчаку продовжили нічний домашній арешт до 15 грудня
Фото: Укринформ

Вищий антикорупційний суд продовжив ще на 60 діб запобіжний захід колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку.

Про це йдеться в ухвалі суду.

Гримчак перебуватиме під нічним домашнім арештом до 15 грудня включно. Йому заборонено залишати житло з 22:00 до 06:00.

Ексзаступник міністра має прибувати до суду за кожним його викликом та утримуватися від спілкування із обвинуваченим та свідками у справі, а також службовими особами Київської міської державної адміністрації, Міністерства культури України, Українського державного інституту культурної спадщини, засновниками, представниками та керівниками ТОВ “Фірма “Катран-К”.

Суд також ухвалив, що Гримчак має здати свій закордонний паспорт. Він також має і надалі носити електронний браслет.

Юрій Гримчак був заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України з 10 березня 2017 року по 4 вересня 2019 року. Його звільнили вже після затримання.

За версією слідства, Гримчак і спільник вимагали понад мільйон доларів за надання деяких послуг. Представник однієї з приватних компаній розповів Гримчаку про проблему з отриманням дозвільних документів на будівництво в межах охоронної території Києва. Гримчак заявив, що за $1 млн може вирішити це питання. Гроші нібито потрібні були, щоб підкупити чиновників у Мінкультури, Мін'юсті, КМДА і Українському державному інституті культурної спадщини.

Ця ж фірма потребувала консультації щодо цивільної справі про стягнення боргу з іншого приватного підприємства. За версією слідства, Гримчак за $100 тис. взявся забезпечити ухвалення необхідного судового рішення. 

В ході переговорів сторони домовилися про суму в $80 тис. Першу частину грошей в розмірі $50 тис. Гримчак і його помічник Ігор Овдієнко поділили між собою.

Гримчака і помічника було затримано 14 серпня 2019 роки після отримання $480 тис. ($30 тис. за вирішення питання з судом і $450 тис. за дозвільні документи).

22 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала в суд обвинувальний акт щодо Юрія Гримчака і його помічника.

У червні у Вищому антикорупційному суді прокурор оголосив обвинувальний акт у справі Юрія Гримчака. 

У липні адвокат ексзаступника міністра повідомив, що ЄСПЛ отримав заяву Гримчака щодо позову проти України.

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