На Київщині слідчого поліції спіймали на хабарі у 4000 доларів

Фото: https://kyiv.gp.gov.ua/

Слідчого Бучанського відділу поліції Ірпінського ВП ГУ НП у Київській області викрито та затримано при отриманні другого траншу хабара у сумі 3,6 тис. доларів.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

“За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито та затримано на одержанні неправомірної вигоди слідчого Бучанського відділу поліції Ірпінського ВП ГУ НП у Київській області (ч. 3 ст. 368 КК України)”, - йдеться в повідомленні.

Загалом правоохоронець вимагав від громадянина, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, 4 тис. доларів.

За даними слідства, правоохоронець вимагав від громадянина, підозрюваного у вчиненні крадіжки, хабар у сумі 4 тис. доларів за не звернення до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та подальше направлення до суду обвинувального акту з угодою про визнання винуватості із узгодженим покаранням, не пов’язаним з позбавленням волі.

“Під час контролю за вчиненням злочину задокументовано одержання поліцейським неправомірної вигоди двома частинами. Під час передачі другого траншу у сумі 3 тисячі 600 доларів правоохоронця було затримано”, - зазначається в повідомленні.

Наразі тривають невідкладні слідчі та процесуальні дії, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та звернення до суду із клопотанням про обрання запобіжного заходу. Встановлюються можливі спільники затриманого.

Фото: https://kyiv.gp.gov.ua/

Нагадаємо, у вересні в Івано-Франківській області працівники Нацполіції затримали сімох директорів держпідприємств лісового господарства при спробі дати хабар правоохоронцю.