На Київщині слідчого поліції спіймали на хабарі у 4000 доларів

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
“За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито та затримано на одержанні неправомірної вигоди слідчого Бучанського відділу поліції Ірпінського ВП ГУ НП у Київській області (ч. 3 ст. 368 КК України)”, - йдеться в повідомленні.
Загалом правоохоронець вимагав від громадянина, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, 4 тис. доларів.
За даними слідства, правоохоронець вимагав від громадянина, підозрюваного у вчиненні крадіжки, хабар у сумі 4 тис. доларів за не звернення до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та подальше направлення до суду обвинувального акту з угодою про визнання винуватості із узгодженим покаранням, не пов’язаним з позбавленням волі.
“Під час контролю за вчиненням злочину задокументовано одержання поліцейським неправомірної вигоди двома частинами. Під час передачі другого траншу у сумі 3 тисячі 600 доларів правоохоронця було затримано”, - зазначається в повідомленні.
Наразі тривають невідкладні слідчі та процесуальні дії, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та звернення до суду із клопотанням про обрання запобіжного заходу. Встановлюються можливі спільники затриманого.
Нагадаємо, у вересні в Івано-Франківській області працівники Нацполіції затримали сімох директорів держпідприємств лісового господарства при спробі дати хабар правоохоронцю.