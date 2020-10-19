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Депутати ОПЗЖ оскаржили в КС закон про добровільне об'єднання територіальних громад

Подання підписав 51 нардеп.

Депутати ОПЗЖ оскаржили в КС закон про добровільне об'єднання територіальних громад
Фото: Конституційний Суд України

Депутати фракції "Опозиційна платформа - за життя" Василь Німченко, Тетяна Плачкова та Наталія Приходько спрямували до Конституційного Суду подання 51 нардепа щодо конституційності окремих положень закону "Про добровільне об’єднання територіальних громад".

Про це повідомляється на сайті суду.

Зазначається, що 19 жовтня до КС надійшло подання щодо відповідності Конституції України положень пункту 6 частини першої статті 4, частини третьої статті 11 закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" (йдеться про право Кабміну затверджувати обласні плани територій громад).

У законі зазначається, що "методика формування спроможних територіальних громад розробляється центральним органом виконавчої влади та затверджується Кабінетом міністрів".

"Суб’єкт права на конституційне подання вважає, що оспорюваний закон не відповідає низці статей Основного Закону України, а "його правозастосування призводить до порушення гарантованих Конституцією засад організації місцевого самоврядування в Україні та звуження права територіальних громад на добровільне об’єднання", - повідомили у суді.

Нагадаємо, у вересні Рада підтримала перехід громад на прямі міжбюджетні відносини з державою.

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