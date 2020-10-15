У Мілані апеляційний суд у справі нацгвардійця Віталія Марківа суд заслухав промову прокурора. Наразі оголошено перерву.

Про це повідомила уповноважена з прав людини Людмила Денісова, яка перебуває в Мілані.

Вона розповіла, що суд заслухав промову прокурора який розповідає про, на його думку, нові докази підтвердження вини саме Віталія Марківа нібито у вбивстві італійського журналіста Рокеллі. Він зосереджує увагу суду на показах француза, який вже надавав свої свідчення і в ході попереднього слідства і на судовому засіданні.

"Але треба сказати, що наш Віталій тримається дуже добре. Він знає, що не винен і впевнений в тому, що все буде добре, що держава і захист його підтримають. І що справедливість є і буде. Думаю, що кожен з нас зараз повинен підтримати Віталія в тому, щоб він був тримався до останнього і був упевнений, що Україна своїх не покине!" - заявила Людмила Денісова.

Раніше повідомляли, що італійський суд прийняв новий переклад слів Марківа, які доводять його невинуватість.

30-річний старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбуває покарання у в'язниці поблизу Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років ув’язнення. Він знаходиться під вартою з дня арешту в Болоньї 30 червня 2017 року.

У листопаді 2019 року Україна подала апеляцію на вирок Марківу. Видання The New York Times написало матеріал, в якому повідомлялося, що італійський суд використовував фейкові матеріали російських і сепаратистських ЗМІ у справі Марківа.

У січні 2020 Верховна Рада України прийняла заяву щодо кримінального переслідування Марківа в Італії. Апеляційний суд округу Ломбардія мав розглянути апеляційну скаргу навесні 2020 року, однак розгляд було заблоковано через коронавірус.

У травні 2020 року група експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз і Київського політехнічного інституту в межах розслідування кримінального провадження Нацполіцією провела у Слов’янську слідчі експерименти про обставини загибелі італійського фоторепортера Роккеллі та російського перекладача Миронова 24 травня 2014 року. Слідчі дії довели, що Марків не причетний до загибелі італійського фоторепортера. Крім того, захист Марківа має близько 20 свідків, які були безпосередніми свідками загибелі Роккеллі та його перекладача - росіянина Андрія Миронова - у травні 2014 року на Донбасі, що вказує на непричетність до трагедії нацгвардійця.

29 вересня в Мілані відбулося перше засідання апеляційного суду, але потім воно було перенесене. Україна очікує для Марківа виправдального вироку.