У Польщі продовжили арешт колишньому голові "Укравтодору" Славоміру Новаку

Окружний суд Варшави продовжив на 3 місяці арешт колишньому голові "Укравтодору" Славоміру Новаку, якого підозрюють в корупції.

Про це повідомляє RMF24.

"Суд задовольнив клопотання прокурора про продовження терміну попереднього ув'язнення мого клієнта. Захист оскаржить це рішення. Мій клієнт не визнає пред'явлені йому звинувачення", - сказав адвокат Антоні Каня-Сенявський, який представляє інтереси Новака.

Разом з тим, суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення про продовження терміну утримання під вартою Яцека П., якого вважають спільником Новака. Втім він пробуде під вартою два, а не на три місяці, як цього просив прокурор.

Нагадаємо, Новака затримали 20 липня в польському Гданську разом із двома іншими чоловіками - підприємцем з Ґданська, якого також заарештували, та ексочільником підрозділу спецпризначення GROM, який вийшов на волю після внесення застави.

Голова Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що діяльність очолюваної Новаком злочинної організації була спрямована на розкрадання коштів міжнародних організацій.

Новака, який очолював польське міністерство транспорту, Окружна прокуратура у Варшаві звинуватила у корупції. Обвинувачення охоплюють період від жовтня 2016 року до вересня 2019 року, коли колишній міністр уряду Польщі очолював Державне агентство автомобільних доріг України.

21 липня Славоміру Новаку вручено українську підозру. 22 липня польський суд арештував його на три місяці.