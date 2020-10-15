Зеленський озвучив друге питання всенародного опитування (оновлено)
Зеленський озвучив друге питання всенародного опитування (оновлено)
Справа Марківа: італійський прокурор говорить про слабкість звинувачення
Справа Марківа: італійський прокурор говорить про слабкість звинувачення
В Офісі президента назвали всі п’ять запитань опитування Зеленського
В Офісі президента назвали всі п’ять запитань опитування Зеленського
Рада НБУ готується завтра розглянути питання про звільнення Рожкової (оновлено)
Рада НБУ готується завтра розглянути питання про звільнення Рожкової (оновлено)
(В)опрос дня
(В)опрос дня
Федерація плавання відсторонила 4-разового чемпіона світу за позашлюбний зв'язок
Федерація плавання відсторонила 4-разового чемпіона світу за позашлюбний зв'язок
Nemiroff приватизує спиртзавод у Немирові за 55 млн гривень
Nemiroff приватизує спиртзавод у Немирові за 55 млн гривень
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
МВФ: вихід після коронакризи буде складним, а її наслідки відчуватимуться роками
МВФ: вихід після коронакризи буде складним, а її наслідки відчуватимуться роками
ГоловнаПраво

У Польщі продовжили арешт колишньому голові "Укравтодору" Славоміру Новаку

Новак пробуде за ґратами найближчі 3 місяці.

У Польщі продовжили арешт колишньому голові "Укравтодору" Славоміру Новаку
Славомір Новак
Фото: rmf24.pl

Окружний суд Варшави продовжив на 3 місяці арешт колишньому голові "Укравтодору" Славоміру Новаку, якого підозрюють в корупції.

Про це повідомляє RMF24.

"Суд задовольнив клопотання прокурора про продовження терміну попереднього ув'язнення мого клієнта. Захист оскаржить це рішення. Мій клієнт не визнає пред'явлені йому звинувачення", - сказав адвокат Антоні Каня-Сенявський, який представляє інтереси Новака.

Разом з тим, суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення про продовження терміну утримання під вартою Яцека П., якого вважають спільником Новака. Втім він пробуде під вартою два, а не на три місяці, як цього просив прокурор.

Нагадаємо, Новака затримали 20 липня в польському Гданську разом із двома іншими чоловіками - підприємцем з Ґданська, якого також заарештували, та ексочільником підрозділу спецпризначення GROM, який вийшов на волю після внесення застави.

Голова Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що діяльність очолюваної Новаком злочинної організації була спрямована на розкрадання коштів міжнародних організацій.

Новака, який очолював польське міністерство транспорту, Окружна прокуратура у Варшаві звинуватила у корупції. Обвинувачення охоплюють період від жовтня 2016 року до вересня 2019 року, коли колишній міністр уряду Польщі очолював Державне агентство автомобільних доріг України.

21 липня Славоміру Новаку вручено українську підозру. 22 липня польський суд арештував його на три місяці.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також