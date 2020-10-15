В Мілані завершилось чергове судове засідання у справі Марківа

Промови сторони звинувачення були висловлені таким чином, що "судили не тільки Марківа, а судили Україну".

Сторона звинувачення у справі нацгвардійця Віталія Марківа під час судового засідання сьогодні не оприлюднила нових фактів, але з промов прокурорів і адвокатів потерпілих проглядалася спроба судити не тільки обвинуваченого, але і всю Україну.

Про це у відеокоментарі повідомила уповноважена з прав людини Людмила Денісова, яка перебуває в Мілані.

“Щойно завершилось засідання апеляційного суду з розгляду скарги Віталія Марківа на той вирок, яким його італійський суд звинуватив у нібито вбивстві журналіста Рокеллі і яким йому присудили 24 роки ув’язнення. На сьогоднішньому засіданні нічого нового в своїх доказах ні сторона обвинувачення, генпрокурор, який був присутній і робив промову, ні адвокати, які виступали на стороні потерпілих не сказали. Але самі промови були висловлені таким чином, що судили не тільки Марківа, а судили сьогодні Україну”, - сказала Денісова.

На її думку, промови представників сторони обвинувачення були “дуже емоційні, дуже неправдиві”, та містили у собі викривлення фактів та “звинувачення в тому числі деяких посадових осіб нашої держави”.

Вона також висловила сподівання, що під час наступного засідання 23 жовтня присяжні

"розберуться, що наш Марків - невинна людина, а просто призначена за вбивство пана Рокеллі".

Раніше повідомляли, що італійський суд прийняв новий переклад слів Марківа, які доводять його невинуватість.

30-річний старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбуває покарання у в'язниці поблизу Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років ув’язнення. Він знаходиться під вартою з дня арешту в Болоньї 30 червня 2017 року.

У листопаді 2019 року Україна подала апеляцію на вирок Марківу. Видання The New York Times написало матеріал, в якому повідомлялося, що італійський суд використовував фейкові матеріали російських і сепаратистських ЗМІ у справі Марківа.

У січні 2020 Верховна Рада України прийняла заяву щодо кримінального переслідування Марківа в Італії. Апеляційний суд округу Ломбардія мав розглянути апеляційну скаргу навесні 2020 року, однак розгляд було заблоковано через коронавірус.

У травні 2020 року група експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз і Київського політехнічного інституту в межах розслідування кримінального провадження Нацполіцією провела у Слов’янську слідчі експерименти про обставини загибелі італійського фоторепортера Роккеллі та російського перекладача Миронова 24 травня 2014 року. Слідчі дії довели, що Марків не причетний до загибелі італійського фоторепортера. Крім того, захист Марківа має близько 20 свідків, які були безпосередніми свідками загибелі Роккеллі та його перекладача - росіянина Андрія Миронова - у травні 2014 року на Донбасі, що вказує на непричетність до трагедії нацгвардійця.

29 вересня в Мілані відбулося перше засідання апеляційного суду, але потім воно було перенесене. Україна очікує для Марківа виправдального вироку.