Цього року на 27% збільшилася кількість скарг до мовного омбудсмана

Найбільше скарг надійшло з Києва, а також Одеської, Харківської та Дніпропетровської областей.

За три квартали 2025 року Секретаріат уповноваженого із захисту державної мови зареєстрував 2227 скарг громадян щодо порушення закону "Про функціонування української мови як державної", що на 27% більше, ніж за аналогічний період минулого року (1633 скарги).

Про це повідомляється на сайті омбудсмана.

Найбільше порушень стосувалися:

відсутності української версії сайтів інтернет-магазинів і веб-сайтів – 574 звернень (26%);

мови зовнішньої реклами і вивісок – 443 звернення (20%);

порушень під час безпосереднього обслуговування – 397 звернень (18%);

сфери освіти – 145 звернень (7%)

сфери культури – 112 звернень (5%);

порушень у медичних закладах – 93 звернення (4%).

Скарги також надходили щодо інформації про товари та послуги (етикетки, чеки, меню) - 115 звернень, та порушень у сферах медіа (82), транспорту (53), книговидання (35), спорту (25) тощо.

Найбільше скарг надійшло з Києва - 870 звернень (39% від загальної кількості), Одеської - 339 (15%), Харківської - 286 (13%) та Дніпропетровської областей - 201 (9%).

"Понад 2 тисячі звернень за три квартали – це не просто цифри, а голоси людей, права яких були порушені і які вимагають поваги до своєї мови. Зростання кількості скарг означає, що українці стали уважнішими до свого права отримувати інформацію та послуги державною мовою. Це – показник зрілості суспільства і водночас сигнал усім, хто нехтує законом. Особливо хочу наголосити: освіта - наш стратегічний напрямок. Адже саме тут формується мовна культура молоді. Це фундамент нашої національної свідомості", - прокоментувала уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська.