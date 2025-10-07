Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Цього року на 27% збільшилася кількість скарг до мовного омбудсмана

Найбільше скарг надійшло з Києва, а також Одеської, Харківської та Дніпропетровської областей. 

Цього року на 27% збільшилася кількість скарг до мовного омбудсмана
Ілюстративне фото
Фото: Макс Требухов

За три квартали 2025 року Секретаріат уповноваженого із захисту державної мови зареєстрував 2227 скарг громадян щодо порушення закону "Про функціонування української мови як державної", що на 27% більше, ніж за аналогічний період минулого року (1633 скарги).

Про це повідомляється на сайті омбудсмана.

Найбільше порушень стосувалися:

  • відсутності української версії сайтів інтернет-магазинів і веб-сайтів – 574 звернень (26%);
  • мови зовнішньої реклами і вивісок – 443 звернення (20%);
  • порушень під час безпосереднього обслуговування – 397 звернень (18%);
  • сфери освіти – 145 звернень (7%)
  • сфери культури – 112 звернень (5%);
  • порушень у медичних закладах – 93 звернення (4%).

Скарги також надходили щодо інформації про товари та послуги (етикетки, чеки, меню) - 115 звернень, та порушень у сферах медіа (82), транспорту (53), книговидання (35), спорту (25) тощо.

Найбільше скарг надійшло з Києва - 870 звернень (39% від загальної кількості), Одеської - 339 (15%), Харківської - 286 (13%) та Дніпропетровської областей - 201 (9%).

"Понад 2 тисячі звернень за три квартали – це не просто цифри, а голоси людей, права яких були порушені і які вимагають поваги до своєї мови. Зростання кількості скарг означає, що українці стали уважнішими до свого права отримувати інформацію та послуги державною мовою. Це – показник зрілості суспільства і водночас сигнал усім, хто нехтує законом. Особливо хочу наголосити: освіта - наш стратегічний напрямок. Адже саме тут формується мовна культура молоді. Це фундамент нашої національної свідомості", - прокоментувала уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська. 
