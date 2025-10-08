«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Уночі сили ППО збили 154 російських безпілотників із 183

Зафіксовано влучання 22 ударних безпілотників на 11 локаціях.

Уночі сили ППО збили 154 російських безпілотників із 183
Фото: Генштаб

У ніч на 8 жовтня Росія атакувала Україну 183 ударними безпілотниками типу Shahed, "Гербера" та безпілотниками інших типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ (РФ), а також з Гвардійського, Чауди – (ТОТ Криму), близько 100 із них – "шахеди".

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони. 

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 154 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дрони інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 22 ударних безпілотників на 11 локаціях. Атака триває, в повітряному просторі знаходяться декілька ворожих дронів.

Як повідомлялося, минулої ночі, російська армія атакувала Україну двома балістичними ракетами і 152 ударними безпілотниками. ППО знешкодила 88 дронів.
