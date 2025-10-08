Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Нацпол спільно із ГУР оголосили про підозру воєнним злочинцям із катівні “Ізоляція”

Віктор Денисенко та Олександр Беліков катували цивільну мешканку Донецька, гвалтували та змусили її зізнатися у вигаданих злочинах.

Нацпол спільно із ГУР оголосили про підозру воєнним злочинцям із катівні “Ізоляція”
Фото: ГУР МО

Нацполіція за підтримки ГУР оголосила підозру воєнним злочинцям із катівні “Ізоляція” Віктору Денисенку та Олександру Белікову, які обіймають колаборантські посади у так званому ДНР.

Про це повідомляє ГУР МО.

"Двоє терористів із окупованого Донецька, які служать державі-агресору росії у так званому “мдб днр”, вдерлися з обшуком до квартири місцевої мешканки — матері двох дітей, ув’язнили її в катівні-концтаборі “Ізоляція”, де понад місяць жорстоко знущалися", — ідеться у повідомленні. 

Національна поліція України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора України за сприяння ГУР МО України встановила особи катів та обставини вчинених у 2021–2022 роках злочинів щодо жінки.

Двоє воєнних злочинців — Денисенко Віктор Сергійович (11.05.1994 р.н.), зареєстрований у м. Макіївка Донецької області, та Беліков Олександр Едуардович (29.09.1990 р.н.) — жорстоко катували цивільну мешканку Донецька, вчиняли щодо неї сексуальне насильство, погрожували поневоленням дітей в інтернаті та під тиском і катуваннями змусили її зізнатися в тому, чого жінка не робила. 

Вони обіймають колаборантські посади так званих “начальника відділу боротьби з тероризмом” та “слідчого” “мдб днр”.

Окупантам повідомили про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням, учиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України). 

Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.
