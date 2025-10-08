Нацпол спільно із ГУР оголосили про підозру воєнним злочинцям із катівні “Ізоляція”

Віктор Денисенко та Олександр Беліков катували цивільну мешканку Донецька, гвалтували та змусили її зізнатися у вигаданих злочинах.

Нацполіція за підтримки ГУР оголосила підозру воєнним злочинцям із катівні “Ізоляція” Віктору Денисенку та Олександру Белікову, які обіймають колаборантські посади у так званому ДНР.

Про це повідомляє ГУР МО.

"Двоє терористів із окупованого Донецька, які служать державі-агресору росії у так званому “мдб днр”, вдерлися з обшуком до квартири місцевої мешканки — матері двох дітей, ув’язнили її в катівні-концтаборі “Ізоляція”, де понад місяць жорстоко знущалися", — ідеться у повідомленні.

Національна поліція України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора України за сприяння ГУР МО України встановила особи катів та обставини вчинених у 2021–2022 роках злочинів щодо жінки.

Двоє воєнних злочинців — Денисенко Віктор Сергійович (11.05.1994 р.н.), зареєстрований у м. Макіївка Донецької області, та Беліков Олександр Едуардович (29.09.1990 р.н.) — жорстоко катували цивільну мешканку Донецька, вчиняли щодо неї сексуальне насильство, погрожували поневоленням дітей в інтернаті та під тиском і катуваннями змусили її зізнатися в тому, чого жінка не робила.

Вони обіймають колаборантські посади так званих “начальника відділу боротьби з тероризмом” та “слідчого” “мдб днр”.

Окупантам повідомили про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням, учиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.