Ворог вбив двох мешканців Херсонщини і ще вісьмох – поранив

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 8 – дістали поранення у Херсонській області. Від обстрілів ворога постраждали 27 населених пунктів області.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Придніпровське, Наддніпрянське, Інженерне, Зеленівка, Білозерка, Велетенське, Янтарне, Розлив, Кізомис, Ромашкове, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Понятівка, Берислав, Тягинка, Вірівка, Миколаївка, Високе, Архангельске, Михайлівка, Хрещенівка, Качкарівка, Веселе та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 10 приватних будинків.

Також окупанти понівечили станцію технічного обслуговування, адмінбудівлі та приватні автомобілі.