Ексгенсек НАТО Столтенберг: Трамп хотів вигнати 4 країни з Альянсу
Ексгенсек НАТО Столтенберг: Трамп хотів вигнати 4 країни з Альянсу
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Глава ФБР подарував новозеландським чиновникам зброю, яка у цій країні є забороненою
Глава ФБР подарував новозеландським чиновникам зброю, яка у цій країні є забороненою
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог вбив двох мешканців Херсонщини і ще вісьмох – поранив

Від російських обстрілів постраждали 27 населених пунктів області. 

Ворог вбив двох мешканців Херсонщини і ще вісьмох – поранив
Ілюстративне фото
Фото: Херсонська ОВА

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 8 – дістали поранення у Херсонській області. Від  обстрілів ворога постраждали 27 населених пунктів області. 

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами  перебували Антонівка, Садове, Придніпровське, Наддніпрянське, Інженерне, Зеленівка, Білозерка, Велетенське, Янтарне, Розлив, Кізомис, Ромашкове, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Понятівка, Берислав, Тягинка, Вірівка, Миколаївка, Високе, Архангельске, Михайлівка, Хрещенівка, Качкарівка, Веселе та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили  10 приватних будинків.

Також окупанти понівечили станцію технічного обслуговування, адмінбудівлі та приватні автомобілі.

  • Вчора у Херсонській області помер раніше поранений росіянами мирний мешканець.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies