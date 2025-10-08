РФ вдруге атакувала енергетичний об'єкт на Донеччині, — ДТЕК

Це вже третя масштабна атака по цій фабриці за півтора місяці.

Російські військові повторно атакували фабрику ДТЕК на Донеччині. За останні 1,5 місяці це вже третя атака РФ по об'єкту.

Про це повідомляє ДТЕК.

"Росія атакувала нашу фабрику на Донеччині, де збагачується вугілля для теплових електростанцій. Під час удару чергові працівники були в укритті — ніхто не постраждав", — ідеться у повідомленні.

У ДТЕК наголошують, що це вже третя масштабна атака по цій фабриці за півтора місяці. Обладнання в непридатному стані. Роботу підприємства довелося законсервувати.