Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
РФ вдруге атакувала енергетичний об'єкт на Донеччині, — ДТЕК

Це вже третя масштабна атака по цій фабриці за півтора місяці.

РФ вдруге атакувала енергетичний об'єкт на Донеччині, — ДТЕК
Фото: ДТЕК Київські електромережі

Російські військові повторно атакували фабрику ДТЕК на Донеччині. За останні 1,5 місяці це вже третя атака РФ по об'єкту.

Про це повідомляє ДТЕК.

"Росія атакувала нашу фабрику на Донеччині, де збагачується вугілля для теплових електростанцій. Під час удару чергові працівники були в укритті — ніхто не постраждав", — ідеться у повідомленні.

У ДТЕК наголошують, що це вже третя масштабна атака по цій фабриці за півтора місяці. Обладнання в непридатному стані. Роботу підприємства довелося законсервувати.

  • Армія Росії атакувала ТЕС, внаслідок чого поранено двох енергетиків. Обладнання станції серйозно пошкоджено. Загалом від початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів.
Теми: , , ,
