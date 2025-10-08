Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Росіяни атакували ТЕС. Поранені двоє енергетиків

Обладнання станції пошкоджено. 

Армія Росії атакувала ТЕС, внаслідок чого поранено двох енергетиків. Обладнання станції серйозно пошкоджено.

Потерпілим фахівцям надають допомогу. Про це 8 жовтня повідомили в ДТЕК

“Працюємо над усуненням наслідків”, – прокоментували удар в компанії.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів.

  • Як і щороку перед опалювальним сезоном, цьогоріч Росія посилено атакує енергетичну інфраструктуру України. Вона прагне тиснути на населення, залишивши його без тепла і світла.
  • Втім, атаки на теплову інфраструктуру ворог не припиняв і влітку. 
