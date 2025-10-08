Росіяни атакували ТЕС. Поранені двоє енергетиків

Армія Росії атакувала ТЕС, внаслідок чого поранено двох енергетиків. Обладнання станції серйозно пошкоджено.

Потерпілим фахівцям надають допомогу. Про це 8 жовтня повідомили в ДТЕК.

“Працюємо над усуненням наслідків”, – прокоментували удар в компанії.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів.

Як і щороку перед опалювальним сезоном, цьогоріч Росія посилено атакує енергетичну інфраструктуру України. Вона прагне тиснути на населення, залишивши його без тепла і світла.

Втім, атаки на теплову інфраструктуру ворог не припиняв і влітку.



