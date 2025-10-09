За добу росіяни вбили трьох цивільних на Сумщині

Росія атакує громади Сумської області десятками ударних БпЛА тв керованими авіабомбами.
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
Під ударами росіян перебували Степанівська, Сумська, Білопільська, Великописарівська, Комишанська та Миколаївська сільська громади.
Внаслідок російських обстрілів загинули:
- 40-річний чоловік – у Миколаївській громаді;
- 65-річний чоловік – у Великописарівській;
- 66-річний чоловік – у Білопільській.
Крім того, поранення отримали 47-річний мешканець Степанівської громади та 52-річний мешканець Сумської громади, їм надається медична допомога.
Також зафіксовані руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури.