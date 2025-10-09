За добу росіяни вбили трьох цивільних на Сумщині

Також зафіксовані руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури.

Крім того, поранення отримали 47-річний мешканець Степанівської громади та 52-річний мешканець Сумської громади, їм надається медична допомога.

Під ударами росіян перебували Степанівська, Сумська, Білопільська, Великописарівська, Комишанська та Миколаївська сільська громади.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

