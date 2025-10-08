Через російський удар без світла залишились деякі мешканці Сумщини

Сьогодні, 8 жовтня, через російський обстріл без світла залишились деякі мешканці Сумської області.
Про це повідомляє пресслужба “Сумиобленерго”.
“Через військову агресію РФ знеструмлено частину Сумського району”, - йдеться у повідомленні.
У компанії запевнили, що енергетики працюють над відновленням електропостачання!
- Російська армія атакувала дроном автомобіль енергетиків у Білопіллі Сумської області.
Армія Росії уранці 8 жовтня атакувала ТЕС, внаслідок чого поранено двох енергетиків. Обладнання станції серйозно пошкоджено.