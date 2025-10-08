Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Через російський удар без світла залишились деякі мешканці Сумщини

Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Через російський удар без світла залишились деякі мешканці Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Укренерго

Сьогодні, 8 жовтня, через російський обстріл без світла залишились деякі мешканці Сумської області.

Про це повідомляє пресслужба “Сумиобленерго”.

“Через військову агресію РФ знеструмлено частину Сумського району”, - йдеться у повідомленні.

У компанії запевнили, що енергетики працюють над відновленням електропостачання!
