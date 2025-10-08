Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
ГоловнаСуспільствоВійна

СБУ викрила ще чотирьох агентів ФСБ, які палили об’єкти Укрзалізниці

На Черкащині троє неповнолітніх підпалювали релейні шафи на коліях Укрзалізниці. 

СБУ викрила ще чотирьох агентів ФСБ, які палили об’єкти Укрзалізниці
Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала ще чотирьох поплічників російських спецслужб, які на завдання ворога здійснювали диверсії проти залізничної інфраструктури у різних регіонах країни.

Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, агенти потрапили у поле зору ФСБ, коли шукали «легкий заробіток» у Telegram-каналах. Втім, замість грошей від країни-агресора вони отримали підозри від українських правоохоронців і реальну перспективу тюремного строку.

У Черкаській області СБУ викрила трьох підлітків — 13, 14 та 16 років — зі Сміли. За інструкцією ФСБ вони підпалювали релейні шафи на коліях Укрзалізниці. Це було "контрольне" завдання перед спробою виготовити саморобний вибуховий пристрій для теракту. Також ворог доручав юнакам наносити провокаційні графіті на адмінбудівлі.

У Києві затримали 36-річного громадянина сусідньої європейської країни, який діяв на замовлення російських спецслужб. Він підпалив дві шафи вхідних світлофорів, що забезпечували безпечний рух поїздів у столичному регіоні.

Трьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України — диверсія, вчинена групою осіб за попередньою змовою в умовах воєнного стану. Вони перебувають під вартою. 

Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності 13-річного учасника.

Операцію проводили співробітники СБУ у Києві та Київській і Черкаській областях під процесуальним керівництвом міських та обласних прокуратур.
