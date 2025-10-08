СБУ викрила ще чотирьох агентів ФСБ, які палили об’єкти Укрзалізниці

Служба безпеки України затримала ще чотирьох поплічників російських спецслужб, які на завдання ворога здійснювали диверсії проти залізничної інфраструктури у різних регіонах країни.

Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, агенти потрапили у поле зору ФСБ, коли шукали «легкий заробіток» у Telegram-каналах. Втім, замість грошей від країни-агресора вони отримали підозри від українських правоохоронців і реальну перспективу тюремного строку.

У Черкаській області СБУ викрила трьох підлітків — 13, 14 та 16 років — зі Сміли. За інструкцією ФСБ вони підпалювали релейні шафи на коліях Укрзалізниці. Це було "контрольне" завдання перед спробою виготовити саморобний вибуховий пристрій для теракту. Також ворог доручав юнакам наносити провокаційні графіті на адмінбудівлі.

У Києві затримали 36-річного громадянина сусідньої європейської країни, який діяв на замовлення російських спецслужб. Він підпалив дві шафи вхідних світлофорів, що забезпечували безпечний рух поїздів у столичному регіоні.

Трьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України — диверсія, вчинена групою осіб за попередньою змовою в умовах воєнного стану. Вони перебувають під вартою.

Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності 13-річного учасника.

Операцію проводили співробітники СБУ у Києві та Київській і Черкаській областях під процесуальним керівництвом міських та обласних прокуратур.