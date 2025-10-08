Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Третя штурмова бригада показала відео бою у районі Карпівки

Українські штурмовики тиснуть на противника не лише фізично, а й морально.

Третя штурмова бригада показала відео бою у районі Карпівки
Фото: скріншот

Третя окрема штурмова бригада оприлюднила відео з камер GoPro, зняте під час нещодавнього штурму позицій російських військ у районі Карпівки на Донеччині.

Перед світанком групи бійців із 3-ї роти 2-го механізованого батальйону вирушили на завдання — вибити ворога та закріпитися на підступах до населеного пункту. Майже відразу противник підбив бойову машину підрозділу, однак штурмовики швидко зорієнтувалися, зайняли укриття й продовжили атаку.

У посадці, де зосереджувалися сили окупантів, розгорівся інтенсивний бій. Росіяни застосовували дрони-камікадзе та вели щільний вогонь, але українські воїни впевнено тиснули на ворога. На оприлюднених кадрах чути, як у радіоперехопленнях противнику наказують залишити бліндажі.

Як бійці Третьої штурмової зачищали укріплення, виявляли засідки та брали полонених — показано у відео, оприлюдненому бригадою.
