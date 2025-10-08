Сили безпілотних систем уразили 978 ворожих цілей за добу

Протягом доби підрозділами угруповання Сил безпілотних систем уражено або знищено 978 ворожих цілей.
Про це повідомила пресслужба СБС.
Серед уражених цілей:
- 254 одиниці особового складу, з яких 160 – ліквідовано;
- 23 точки вильоту пілотів БпЛА;
- 21 артилерійська система;
- 4 танки;
- 36 одиниць автомобільної техніки;
- 26 мотоциклів;
- 100 безпілотних літальних апаратів противника типу «коптер» та «крило».
Загалом упродовж тижня знищено або уражено 5571 ціль, з них 1539 – особовий склад противника.
Як повідомлялося, в серпні СБС завдали 17 ударів по російських нафтопереробних об'єктах.