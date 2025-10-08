«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили безпілотних систем уразили 978 ворожих цілей за добу

Серед них - 254 одиниці особового складу, з яких 160 – ліквідовано

Сили безпілотних систем уразили 978 ворожих цілей за добу
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Протягом доби підрозділами угруповання Сил безпілотних систем уражено або знищено 978 ворожих цілей.

Про це повідомила пресслужба СБС.

Серед уражених цілей:

  • 254 одиниці особового складу, з яких 160 – ліквідовано;
  • 23 точки вильоту пілотів БпЛА;
  • 21 артилерійська система;
  • 4 танки;
  • 36 одиниць автомобільної техніки;
  • 26 мотоциклів;
  • 100 безпілотних літальних апаратів противника типу «коптер» та «крило». 

Загалом упродовж тижня знищено або уражено 5571 ціль, з них 1539 – особовий склад противника.

Як повідомлялося, в серпні СБС завдали 17 ударів по російських нафтопереробних об'єктах
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies