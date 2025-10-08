Сили безпілотних систем уразили 978 ворожих цілей за добу

Серед них - 254 одиниці особового складу, з яких 160 – ліквідовано

Протягом доби підрозділами угруповання Сил безпілотних систем уражено або знищено 978 ворожих цілей.

Про це повідомила пресслужба СБС.

Серед уражених цілей:

254 одиниці особового складу, з яких 160 – ліквідовано;

23 точки вильоту пілотів БпЛА;

21 артилерійська система;

4 танки;

36 одиниць автомобільної техніки;

26 мотоциклів;

100 безпілотних літальних апаратів противника типу «коптер» та «крило».

Загалом упродовж тижня знищено або уражено 5571 ціль, з них 1539 – особовий склад противника.

Як повідомлялося, в серпні СБС завдали 17 ударів по російських нафтопереробних об'єктах.