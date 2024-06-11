У Києві презентували Сили безпілотних систем ЗСУ

У Києві презентували новітній рід військ Збройних сил України: Сили безпілотних систем.

Як йдеться у повідомленні Міноборони, Україна є єдиною країною у світі, яка вже завершує комплектування такого роду військ.

"У нас є гарна перспектива для перемоги у війні проти рф. Цю перемогу ми можемо досягти завдяки вашому розуму, вашій наполегливості та завдяки тому, що ви робите, аби захистити життя та здоровʼя наших військовослужбовців, дедалі більше залучаючи до виконання бойових завдань у повітрі, на землі та на морі — роботів і безпілотні системи", – розповів на презентації перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк.

За його словами, ці війська дозволять у подальшому наносити ураження противнику на всю можливу глибину: "від наших бойових порядків і аж до Уралу".

Водночас новопризначений командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський зазначив, що Україна вивчає досвід сучасної війни.

"Ми показали сьогодні усьому світу, що Україна відійшла від консервативного підходу. Сьогодні ми створили прецедент. Таким чином, ми готові диктувати правила цієї війни для подальших успіхів", – сказав він.

Символом нового роду військ стала ластівка, створена нейромережею. За задумом командування, ластівка є одним з найшанованіших символів в українській культурі, який означає звістку про перемогу.