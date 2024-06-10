Вадима Сухаревського призначено командувачем Сил безпілотних систем, - Генштаб

Раніше Вадим Сухаревськй був призначений заступником Головкома ЗСУ.

Сьогодні, 10 червня, призначено командувача Сил безпілотних систем Збройних Сил України.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

“Відповідно до наказу Міністра оборони України від 10 червня 2024 року полковника Вадима Сухаревського призначено командувачем Сил безпілотних систем Збройних Сил України”, - йдеться у повідомленні.

Що відомо про Вадима Сухаревського

З лютого по жовтень 2004 року — участь у Миротворчій місії в Іраку у складі 6 окремої механізованої бригади.

У 2009 році закінчив Львівський інститут Сухопутних військ.

2011 рік — командир аеромобільної роти 80 окремого аеромобільного полку.

13 квітня 2014 року взяв участь у першому бою війни на Донбасі — біля Семенівки. Старший лейтенант відкрив вогонь зі свого БТР по бойовиках Ігоря Гіркіна, що атакували бійців спецпідрозділу СБУ «Альфа».

16 серпня 2014 року був поранений у боях під Красним.

З 2014 по 2016 рік — навчання в Національному університеті оборони України.

З 2016-го — командир 1-го лінійного батальйону 36 бригади морської піхоти.

З 2021 року — начальник штабу 35 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського.

З лютого 2022 року — командир 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

Підрозділи Сухаревського одними з перших увійшли в Херсонську область під час наступу на ворога.