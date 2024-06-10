В Україні скасували графіки відключення світла, – ДТЕК
В Україні скасували графіки відключення світла, – ДТЕК
Вибори до Європарламенту: екзит-поли свідчать про лідирування "правих"
Вибори до Європарламенту: екзит-поли свідчать про лідирування "правих"
До повномасштабної війни в аспірантурі навчалися 5000 людей. Цього року на неї претендують 140 000
До повномасштабної війни в аспірантурі навчалися 5000 людей. Цього року на неї претендують 140 000
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
"Ми вже давно збиралися мобілізуватися. Починаючи з зими – готувалися": Жадан розповів про рішення піти на службу в Нацгвардію
"Ми вже давно збиралися мобілізуватися. Починаючи з зими – готувалися": Жадан розповів про рішення піти на службу в Нацгвардію
Директор Театру Франка Євген Нищук отримав повістку на вересень
Директор Театру Франка Євген Нищук отримав повістку на вересень
ZN.UA: Мустафи Найєма не буде на форумі відновлення у Німеччині через "внутрішньополітичні суперечки"
ZN.UA: Мустафи Найєма не буде на форумі відновлення у Німеччині через "внутрішньополітичні суперечки"
Чому Mirage 2000 потрібні Україні
Чому Mirage 2000 потрібні Україні
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб: ворог продовжує штурмувати п'ять напрямків фронту, під авіаударами — Харківщина

Упродовж доби кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 66. 

Генштаб: ворог продовжує штурмувати п'ять напрямків фронту, під авіаударами — Харківщина
війна з Росією, артилерія ЗСУ
Фото: Генштаб

Ворог шукає шляхи аби вклинитися в нашу оборону та спробувати потіснити українські підрозділи із зайнятих рубежів. Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 66. 

Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

У другій половині дня окупанти продовжили тероризувати Харківщину авіаударами зі своєї території. Зокрема, з району Бєлгорода (рф) агресор завдав двох ударів дванадцятьма НАРами по Терновому. Впродовж дня ворог тричі безуспішно намагався атакувати поблизу Вовчанська та Глибокого. 

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили вісім атак противника. Два боєзіткнення ще тривають. В районі Степової Новоселівки російська авіація завдала два удари шістьма КАБами. 

Станом на цей час, за попередніми даними, втрати окупантів на цьому напрямку склали: 62 особи вбитими та пораненими, знищено три танки, одна бойова броньована машина та одиниця автомобільної техніки. 

На Лиманському напрямку всі дев’ять штурмувальних спроб противника успіху не мали. Українські воїни контролюють ситуацію.

На Сіверському напрямку ворог чотири рази атакував Сили оборони поблизу Спірного, Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янки. Теж безуспішно.  

На Краматорському напрямку від початку доби  російські війська п’ять разів намагалися потіснити наші підрозділи із займаних позицій. Три штурмові дії поблизу Кліщіївки та Андріївки українські воїни відбили.  Ще дві атаки тривають біля Нового та Іванівського. 

На Покровському напрямку від початку доби противник 20 разів атакував українських захисників біля Євгенівки, Новоолександрівки, Новопокровського, Карлівки, Яснобродівки та Уманського. 17 штурмових дій успіху не мали. Ще три ворожі атаки тривають.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies