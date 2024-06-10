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На війні загинув фотограф Медіацентру СтратКому ЗСУ капітан Арсен Федосенко

Завжди вірний своєму фахові.

На війні загинув фотограф Медіацентру СтратКому ЗСУ капітан Арсен Федосенко
Арсен Федосенко
Фото: СтратКом ЗСУ

На фронті загинув фотограф Медіацентру СтратКому ЗСУ капітан Арсен Федосенко.

Про це повідомили у Facebook СтратКом ЗСУ.

"Він фотографував воєнні злочини росіян і сам загинув під час російсього воєнного злочину. Арсен був митцем, батьком, гурманом життя. Людиною, яка не знала моральних компромісів, завжди була вірною принципам людяності, фаховості, військового братерства", — ідеться у повідомленні.

Там зазначили, що Арсен Федосенко "завжди був там, де потрібно. В бліндажі, під обстрілами, він чекав віконця, нагоди зняти бойову роботу. Завжди вірний своєму фахові".

"Всі, хто згадує Арсена, кажуть, що він був душею: спільноти, підрозділу, українства. Це невимовна втрата", — додали у СтратКомі.

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