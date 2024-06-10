На війні загинув фотограф Медіацентру СтратКому ЗСУ капітан Арсен Федосенко

На фронті загинув фотограф Медіацентру СтратКому ЗСУ капітан Арсен Федосенко.
Про це повідомили у Facebook СтратКом ЗСУ.
"Він фотографував воєнні злочини росіян і сам загинув під час російсього воєнного злочину. Арсен був митцем, батьком, гурманом життя. Людиною, яка не знала моральних компромісів, завжди була вірною принципам людяності, фаховості, військового братерства", — ідеться у повідомленні.
Там зазначили, що Арсен Федосенко "завжди був там, де потрібно. В бліндажі, під обстрілами, він чекав віконця, нагоди зняти бойову роботу. Завжди вірний своєму фахові".
"Всі, хто згадує Арсена, кажуть, що він був душею: спільноти, підрозділу, українства. Це невимовна втрата", — додали у СтратКомі.
- 10 червня на Харківському напрямку загинув провідник батальйону ОУН Микола Коханівський.