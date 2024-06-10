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Україна розмістить свої резервні винищувачі F-16 на авіабазах союзних країн — повітряні сили

Винищувачі за кордоном стануть резервом Повітряних Сил в разі потреби для заміни несправних літаків.

Україна розмістить свої резервні винищувачі F-16 на авіабазах союзних країн — повітряні сили

Україна розмістить свої резервні винищувачі F-16 на авіабазах союзних країн через недостатню кількістю підготовлених пілотів на F-16..

Про це розповів начальник авіації командування українських Повітряних Сил Сергій Голубцов в інтерв’ю "Радіо Свобода".

Голубцов зазначив, що перебування частини винищувачів F-16 на авіабазах союзних країн зроблено для того, щоб російські ракети не змогли їх уразити. Також вони стануть резервом Повітряних Сил в разі потреби для заміни несправних літаків під час проведення регламентних робіт.

"Є певна кількість літаків, які зберігатимуться на безпечних авіабазах не в Україні для того, щоб вони тут не були мішенями", — розповів військовий.

Рішення розмістити частину F-16 за кордоном також пов’язане з недостатньою кількістю підготовлених льотчиків на F-16.

"Тобто для того, щоб ми могли постійно мати в операційному складі певну кількість літаків, яка відповідатиме кількості пілотів, які в нас будуть", — додав Сергій Голубцов.

В Україні також підготували певну кількість аеродромів під американські винищувачі.

"З кожною конференцією членів авіаційної коаліції ми отримуємо більш позитивні прогнози, більш реальні цифри, більше інформації, яка нам дозволяє цей процес зробити планомірним", — розповів він.

  • Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен повідомила, що невдовзі винищувачі F-16 попрямують до України.
  • Данія дозволятиме застосовувати надані нею винищувачі F-16 для завдання ударів по військових цілях на території Росії.
  • Бельгія дозволила застосовувати F-16, які вона вже цьогоріч почне передавати Україні, лише для ударів по окупованій території, але не по Росії.
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