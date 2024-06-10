Чому Mirage 2000 потрібні Україні
Чому Mirage 2000 потрібні Україні
До повномасштабної війни в аспірантурі навчалися 5000 людей. Цього року на неї претендують 140 000
До повномасштабної війни в аспірантурі навчалися 5000 людей. Цього року на неї претендують 140 000
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
Вибори до Європарламенту: екзит-поли свідчать про лідирування "правих"
Вибори до Європарламенту: екзит-поли свідчать про лідирування "правих"
Директор Театру Франка Євген Нищук отримав повістку на вересень
Директор Театру Франка Євген Нищук отримав повістку на вересень
ZN.UA: Мустафи Найєма не буде на форумі відновлення у Німеччині через "внутрішньополітичні суперечки"
ZN.UA: Мустафи Найєма не буде на форумі відновлення у Німеччині через "внутрішньополітичні суперечки"
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
В Україні скасували графіки відключення світла, – ДТЕК
В Україні скасували графіки відключення світла, – ДТЕК
"Ми вже давно збиралися мобілізуватися. Починаючи з зими – готувалися": Жадан розповів про рішення піти на службу в Нацгвардію
"Ми вже давно збиралися мобілізуватися. Починаючи з зими – готувалися": Жадан розповів про рішення піти на службу в Нацгвардію
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Харкові запровадили аварійні відключення світла — Укренерго

Можливі перерви в енергопостачанні об'єктів критичної інфраструктури.

У Харкові запровадили аварійні відключення світла — Укренерго
Фото: pixabay

Через технічні ускладнення в магістральній мережі у Харкові запровадили аварійні відключення електропостачання. 

Про це повідомляє Укренерго.

"Укренерго" змушене застосувати аварійні відключення для промислових та побутових споживачів у м. Харків через технічні ускладнення в магістральній мережі", — ідеться у повідомленні.

У зв'язку з цим також можливі перерви в енергопостачанні об'єктів критичної інфраструктури.

Фото: Укренерго

За даними Укренерго, графіки відключень для побутових і промислових споживачів 10 червня діятимуть лише з 16-ої до 22-ої години.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies