У Харкові запровадили аварійні відключення світла — Укренерго

Через технічні ускладнення в магістральній мережі у Харкові запровадили аварійні відключення електропостачання.

Про це повідомляє Укренерго.

"Укренерго" змушене застосувати аварійні відключення для промислових та побутових споживачів у м. Харків через технічні ускладнення в магістральній мережі", — ідеться у повідомленні.

У зв'язку з цим також можливі перерви в енергопостачанні об'єктів критичної інфраструктури.

Фото: Укренерго

За даними Укренерго, графіки відключень для побутових і промислових споживачів 10 червня діятимуть лише з 16-ої до 22-ої години.