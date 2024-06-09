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Головне за неділю, 9 червня: обстріл Харкова, бої на Покровському напрямку

Бойові дії на Донеччині, 62 бойових зіткнення з початку доби, ворожі обстріли, відключення 10 червня. Яким запам’ятається 837-й день повномасштабної війни.

Головне за неділю, 9 червня: обстріл Харкова, бої на Покровському напрямку
Наслідки ворожої атаки на Покровськ.
Фото: Донецька обласна прокуратура

Від початку доби станом на 18:30 на фронті відбулися 62 ворожі атаки. Агресор продовжує застосовувати авіацію та атакувати на кількох напрямках, найактивніше – на Покровському. Українські захисники міцно тримають оборону, інформує Генштаб.

На Куп’янському напрямку окупанти активізувалися в районах Піщаного та Невського, збільшивши кількість спроб поліпшити власні позиції до дев’яти.

Також ворожі сили атакували в районі Греківки на Лиманському напрямку. Загалом тут з початку доби агресор намагався атакувати шість разів. Бомбардував керованими авіабомбами в районах Серебрянського лісу, Новосадового, Новоєгорівки та Петропавлівки.

На Краматорському напрямку впродовж дня мали місце дев’ять боєзіткнень. Тривають бої в районі Калинівки.

Найбільша активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. 23 рази за сьогодні тут відбувалися зіткнення різної інтенсивності.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 9 червня – в новині.

Володимир Зеленський повідомив, що військово-політичне керівництво держави готує нові кроки з огляду на ситуацію на Покровському напрямку.

Про це Президент України сказав у вечірньому відеозверненні 9 червня. "Максимум зусиль, щоб у вас та у всієї нашої армії було більше зброї, більше техніки, більше сучасних систем. Була вже сьогодні доповідь Головкома Сирського, ще буде доповідь керівника ГУР Буданова – ми готуємо наші нові кроки", - зазначив Зеленський.

Глава держави відзначив, що майже кожного дня на цьому напрямку фіксують найбільшу кількість боїв.

"Покровський напрямок, Донеччина. Там майже щодня незмінно найважче по фронту. Найбільший тиск окупанта. Щодня – найбільша кількість боїв. Лише за вчора понад 40 атак, сьогодні, на цей час, уже більш як 20", - повідомив Президент.

Харків у другій половині дня 9 червня потрапив під російський обстріл. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, "приліт" стався по району приватної житлової забудови.

"Пошкоджені кілька будинків. Щодо можливих жертв та постраждалих інформація уточнюється", - додав Терехов.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов додав, що окупанти атакували обласний центр авіабомбою. У результаті атаки спалахнула пожежа.

Згодом Синєгубов повідомив, що удари припав на відкриту територію між приватними будинками. У результаті пошкоджені приватні будинки й авто. "На цю хвилину - без постраждалих", - додав керівник ОВА.

Росія могла втратити не один багатоцільовий винищувач Су-57, а два. Таку заяву в етері телемаратону зробив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

За його словами, також є інші втрати в росіян. "Є дані, які продовжують уточнювати. Є попередня інформація про те, що уражених літаків Су-57 могло бути два. Також є інформація про безповоротні втрати та поранених серед особового складу окупантів...", - сказав Юсов.

Він підкреслив, що Росія використовує такі винищувачі для обстрілів української цивільної інфраструктури. Кількість Су-57 РФ приховує, але українська розвідка попри це має необхідні дані.

Юсов зазначив, що "ми констатуємо сам факт ураження". "Головне управління розвідки не коментує засоби ураження. Як і офіційно, що це була за операція і чия. Ну, але висновки кожен може робити сам", - додав представник ГУР.

10 червня в Україні знову застосовуватимуть графіки погодинних відключень світла.

За даними Укренерго, ці графіки відключень для побутових і промислових споживачів діятимуть лише з 16-ої до 22-ої години.

Причиною відключень є зростання споживання електроенергії на початку робочого тижня.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!

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