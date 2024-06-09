Повітряні сили готуються через декілька тижнів випробовувати КАБи українського виробництва

Через декілька тижнів Повітряні сили ЗСУ почнуть випробовувати керовані авіабомби українського виробництва.

Про це повідомив начальник авіації Командування Повітряних сил Сергій Голубцов в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Через декілька тижнів ми маємо розпочати перші випробування перших партій таких бомб, вже українських. Але поки використовуємо західного виробництва: GBU-39, GBU-62. Різних калібрів, різних бойових частин, як проникаючих, так і касетного типу. Залежить від того, яка це ціль. І ефективність їх вражає. Якщо вдається подолати систему ППО росіян, то це 100% влучання в ціль", - сказав Голубцов.

Він зазначив, що зброю від партнерів поступає в Україну в обмеженій кількості. Спершу Повітряні сили отримували пробні партії авіабомб, тепер відправили замовлення на набагато більші обсяги.

"Щодо росіян, то в них просто цей процес пройшов раніше. У нас зараз йдуть також роботи по переобладнанню і створенню своїх коригованих авіабомб, на базі звичайних вільнопадаючих. Там є конструктивні деякі нюанси, треба підібрати крило, GPS-модуль, а також модуль управління", - зауважив начальник авіації.