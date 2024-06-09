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Повітряні сили готуються через декілька тижнів випробовувати КАБи українського виробництва

Наразі ПС ЗСУ користуються західною допомогою.

Повітряні сили готуються через декілька тижнів випробовувати КАБи українського виробництва
Авіабомба КАБ-500, фото ілюстративне
Фото: ДСНС України

Через декілька тижнів Повітряні сили ЗСУ почнуть випробовувати керовані авіабомби українського виробництва.

Про це повідомив начальник авіації Командування Повітряних сил Сергій Голубцов в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Через декілька тижнів ми маємо розпочати перші випробування перших партій таких бомб, вже українських. Але поки використовуємо західного виробництва: GBU-39, GBU-62. Різних калібрів, різних бойових частин, як проникаючих, так і касетного типу. Залежить від того, яка це ціль. І ефективність їх вражає. Якщо вдається подолати систему ППО росіян, то це 100% влучання в ціль", - сказав Голубцов.

Він зазначив, що зброю від партнерів поступає в Україну в обмеженій кількості. Спершу Повітряні сили отримували пробні партії авіабомб, тепер відправили замовлення на набагато більші обсяги.

"Щодо росіян, то в них просто цей процес пройшов раніше. У нас зараз йдуть також роботи по переобладнанню і створенню своїх коригованих авіабомб, на базі звичайних вільнопадаючих. Там є конструктивні деякі нюанси, треба підібрати крило, GPS-модуль, а також модуль управління", - зауважив начальник авіації.

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