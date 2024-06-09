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Протягом тижня у водоймах загинули 23 людини, з них 4 дітей

Від початку року кількість загиблих на воді становить 414 осіб.

Протягом тижня у водоймах загинули 23 людини, з них 4 дітей
На Вінниччині стались два трагічних випадки на воді. Фото ілюстративне
Фото: Пресслужба ДСНС

Протягом тижня у воді загинули 23 людини, з них 4 – це діти. Всього від почтаку року зафіксували понад 400 смертей у водоймах.

Про таке повідомили у ДСНС.

"23! Жахлива статистика Саме стільки людей загинуло на воді впродовж тижня. Серед них 4 дітей. І це тільки початок літа", – зазначили рятувльники.

Від початку року кількість смертей на водоймах становить 414 загиблих, у тому числі 26 дітей. 

"Розуміємо, що у перші теплі літні дні, всі вирішили відпочити біля водойм. Але цифри говорять самі за себе: ігнорування правил безпеки – трагічні наслідки", – додали у ДСНС. 

Також нагадали, що ігнорування правил безпеки – це основна причина трагічних випадків на воді.

"Бережіть себе і своїх рідних! Жоден відпочинок на воді не вартий вашого життя! Не нехтуйте правилами", – наголосили рятувальники. 

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