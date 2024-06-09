У понеділок синоптики прогнозують дощі

Попереджають про град і шквали в окремих районах.

10 червня в Україні пройдуть дощі.

Як повідомляє Український гідрометеорологічний центр, вночі у більшості західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях, а вдень в Україні, крім південного сходу та сходу - грози. Також вдень в окремих районах слід очкувати град та шквали 15-20 м/с, у західних областях місцями пройдуть значні дощі, а у південно-східних та Харківській областях без опадів.

Вітер переважно південний, 7-12 м/с.

Температура вночі буде 5-20°, вдень 25-30°, на півдні та сході - до 33°; в західних областях уночі 12-17°, вдень 22-27°.