Іноземні найманці, зазвичай, зазнають особливо великих втрат, оскільки їх все частіше використовують для так званих "м'ясних штурмів".

Згідно з оцінками європейських чиновників, Кремль змусив тисячі мігрантів та іноземних студентів воювати разом з російськими військами у війні проти України, отримавши додаткову живу силу для наступу в Харківській області, повідомляє Bloomberg.

Вперше Кремль використав схожу тактику, вербуючи іноземців до групи “Вагнера”, тепер чиновники РФ все частіше погрожують не продовжувати візи африканським студентам і молодим робітникам, якщо вони не погодяться приєднатися до росармії.

За словами одного з європейських чиновників, Кремль також вербує засуджених зі своїх в'язниць, а деяких африканців, які перебувають у Росії за робочими візами, затримують і змушують обирати між депортацією та участю в бойових діях. Лише деяким мігрантам вдалося підкупити чиновників, щоб залишитися в РФ і уникнути військової служби.

За інформацією іншого європейського чиновника, російська практика примусово відсилати мігрантів і студентів на фронт бере свій початок ще на початку війни. Ці групи зазнають особливо великих втрат, оскільки їх все частіше використовують у ризикованих наступальних маневрах для захисту більш підготовлених підрозділів.

За даними української розвідки, Росія наразі проводить глобальну кампанію з вербування іноземних найманців у щонайменше 21 країні, зокрема в Африці. Іноземцям пропонують вигідну зарплату при підписанні контракту. Основним "контингентом" для російських вербувальників залишаються мігранти і студенти, які раніше шукали роботу в Росії. В деяких випадках людей заманюють обіцянками прибуткової роботи, перш ніж змусити їх пройти підготовку і відправити на фронт.

Здатність Кремля мобілізувати значно більшу кількість живої сили може стати важливим фактором у війні, оскільки Путін намагається скористатися зміною імпульсу цього року.

Однак наразі російські сили почали повільно просуватися вперед на північному сході України і зазнають великих втрат, незважаючи на брак війська і боєприпасів з українського боку.

Протягом травня російські військові втрачали понад 1200 осіб на день, за даними Міністерства оборони Великобританії, це найвищий рівень втрат за всю війну. Від початку вторгнення в Росії було вбито або поранено близько 500 000 військовослужбовців.

Хоча Кремль не зміг досягти прориву на полі бою, він активізував бомбардування Харкова, другого за величиною міста України. Західні офіційні особи кажуть, що ці напади, схоже, спрямовані на те, щоб зробити місто непридатним для життя.

Прагнучи зберегти суспільну підтримку в Росії, Путін уникав "повномасштабної мобілізації". Росія заявляє, що їй вдалося компенсувати значну частину своїх втрат за рахунок добровільного набору, який залучив десятки тисяч людей.

Уряд Непалу заявив на початку цього року, що йому відомо про близько 400 молодих непальських чоловіків, завербованих Росією, але значно більше, ймовірно, підписали контракти з армією РФ без відома уряду. Рішення Індії припинити набір непальських гуркхів до своєї армії, поклавши край 200-річній традиції, можливо, підштовхнуло непальців шукати роботу в Росії та інших країнах.

Високопоставлений український чиновник розповів, що серед полонених, яких Україна захопила на полі бою, зросла кількість іноземних бійців. Особливо часто серед них зустрічаються африканці й непальці.

Деякі союзники України розглядають можливість поділитися своєю інформацією, з постраждалими країнами.

G7 намагається переконати країни так званого Глобального Півдня надати Україні більшу підтримку, але багато з цих країн натомість залишилися “нейтральними”, в той час як їхнє населення стало об'єктом дезінформаційних кампаній Москви.

Минулого року агентство Reuters повідомляло, що група “Вагнера” завербувала кількох громадян країн Африки в межах кампанії вербування засуджених із російських в'язниць для війни проти України. Агентство відстежило історію трьох чоловіків з Танзанії, Замбії та Кот-д'Івуару.

За словами голови Росспівробітництва Євгена Примакова в Росії зараз навчається 35-37 тисяч африканських студентів.

"Щороку ми залучаємо близько 6500 студентів з Африки на безкоштовне навчання в Росії", — сказав він у четвер на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.