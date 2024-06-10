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​У Києві чоловік кинув гранату в багатоповерхівку, постраждала перехожа

Зловмисника затримали. Розпочаті кримінальні провадження за двома статтями КК.

​У Києві чоловік кинув гранату в багатоповерхівку, постраждала перехожа
Фото: Нацполіція

У Шевченківському районі Києва чоловік кинув гранату в напрямку багатоповерхового будинку. Через це жінка зазнала поранення. 

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Подія сталася вчора близько о 22:00. До поліції надійшло повідомлення про те, що місцевий мешканець кинув гранату у вікно квартири на другому поверсі, в якій мешкає його рідний брат. Боєприпас відскочив від склопакету та вибухнув, впавши на землю.

Внаслідок події осколкове поранення руки отримали 36-річна жінка, яка в цей час проходила на вулиці. Після надання медичної допомоги, лікарі відпустили її до дому.

Правоохоронці встановили місцезнаходження фігуранта та затримали його. 

"За попередньою інформацією, мотивом скоєння злочину є конфлікт між порушником та його братом щодо права власності на квартиру. Також відомо, що зловмисник раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення умисного вбивства", - йдеться в повідомленні.

Розпочаті кримінальні провадження за двома статтями Кримінального кодексу - ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження з бойовими припасами). Слідчі також клопотатимуть перед судом про те, щоб фігурант на час слідства перебував під вартою. Згідно санкції інкримінуємо статті, чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі. 

  • У квітні  в одній із багатоповерхівок Святошинського району Києва стався вибух гранати, внаслідок якого постраждали двоє чоловіків. 
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