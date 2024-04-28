В Святошинському районі Києва вибухнула граната, — поліція

Уночі 28 квітня в одній із багатоповерхівок Святошинського району Києва стався вибух внаслідок якого постраждали двоє чоловіків. Попередньо — вибухнула граната.

Про це повідомляє поліція Києва.

Інцидент стався 28 квітня вночі в одній із багатоповерхівок Святошинського району Києва. На місце виїжджали слідчо-оперативні групи головного та районного управлінь поліції, вибухотехніки та медики. "Внаслідок вибуху, який стався ймовірно від підриву гранати, постраждало двоє чоловіків. Потерпілих госпіталізовано до медичного закладу. Обставини події зʼясовуються", — зазначають правоохоронці.

За вказаним фактом Святошинським управлінням поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 263 - (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження).