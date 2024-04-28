ISW: Україна зможе розпочати "обмежені контрнаступальні операції" наприкінці 2024

Збройні сили України зможуть стабілізувати лінію фронту найближчими місяцями і розпочати "обмежені контрнаступальні операції" наприкінці 2024-го або на початку 2025 року.

Про це йдеться у звіті ISW.

"Україна стабілізує лінію фронту в найближчі місяці й, можливо, зможе розпочати обмежені контрнаступальні операції наприкінці 2024 або на початку 2025 року", — ідеться у звіті.

Аналітики вказують на систематичні втрати російських військ від широко поширених тактичних невдач, тож в Сил оборони України є шанс використати ці невдачі, поки російське військове командування продовжує роботу над внесенням адаптивних змін на тактичному рівні.

"Україна найближчими тижнями зможе нейтралізувати багато матеріальних обмежень, з якими вона зараз стикається, і найближчими місяцями вживатиме заходів, щоб вирішити виклики, пов’язані з живою силою. Росія продовжуватиме використовувати свої переваги, у той час, як українські можливості покращуватимуться", — зазначають аналітики ISW.

Крім того, добре забезпечені українські війська зможуть запобігти значному просуванню Росії під час її очікуваного наступу влітку, тоді як російські сили намагатимуться використовувати свої певні переваги, щоб створити значну загрозу для України.