Уночі ворог атакував дронами Дніпропетровську область, — ОВА

Увечері та вночі ворог атакував Нікополь безпілотниками. Через удар двома дронами-камікадзе горіла хата.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
За уточненою інформацією, внаслідок збиття російського дрона в Дніпровському районі 27 квітня уламками пошкоджено дачний будинок, господарську споруду та лінію електропередач.
Також Лисак додав, що у ніч на 28 квітня в небі над Дніпропетровщиною військові ПвК "Схід" збили два розвідувальні дрони армії РФ.
- Російські окупанти вдень 27 квітня вдарили по інфраструктурному об'єкті у Дніпровському районі Дніпропетровщини. Поранень зазнала цивільна.