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Уночі ворог атакував дронами Дніпропетровську область, — ОВА

У небі над Дніпропетровщиною військові ПвК "Схід" збили два ворожі розвідувальні дрони.

Уночі ворог атакував дронами Дніпропетровську область, — ОВА
обстріл Нікополя
Фото: Сергій Лисак

Увечері та вночі ворог атакував Нікополь безпілотниками. Через удар двома дронами-камікадзе горіла хата. 

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За уточненою інформацією, внаслідок збиття російського дрона в Дніпровському районі 27 квітня уламками пошкоджено дачний будинок, господарську споруду та лінію електропередач.

Також Лисак додав, що у ніч на 28 квітня в небі над Дніпропетровщиною військові ПвК "Схід" збили два розвідувальні дрони армії РФ.

  • Російські окупанти вдень 27 квітня вдарили по інфраструктурному об'єкті у Дніпровському районі Дніпропетровщини. Поранень зазнала цивільна.
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