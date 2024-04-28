Уночі ворог атакував дронами Дніпропетровську область, — ОВА

У небі над Дніпропетровщиною військові ПвК "Схід" збили два ворожі розвідувальні дрони.

Увечері та вночі ворог атакував Нікополь безпілотниками. Через удар двома дронами-камікадзе горіла хата.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За уточненою інформацією, внаслідок збиття російського дрона в Дніпровському районі 27 квітня уламками пошкоджено дачний будинок, господарську споруду та лінію електропередач.

Також Лисак додав, що у ніч на 28 квітня в небі над Дніпропетровщиною військові ПвК "Схід" збили два розвідувальні дрони армії РФ.