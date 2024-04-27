Росіяни атакували інфраструктурний об'єкт на Дніпропетровщині

Російські окупанти вдень 27 квітня вдарили по інфраструктурному об'єкті у Дніпровському районі Дніпропетровщини.
Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, через обстріл спалахнула пожежа.
"Загроза зберігається. До відбою будьте у безпечних місцях", - закликав Лисак жителів регіону.
- Уночі 27 квітня Росія атакувала енергооб’єкти у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях.
- Вранці над Дніпропетровщиною сили ППО знищили 13 ракет – у Дніпровському, Криворізькому і Павлоградському районах. Відомо про пошкодження двох енергооб’єктів.
- Унаслідок ракетної атаки по Криворізькому районі є потерпілі.