Росіяни атакували інфраструктурний об'єкт на Дніпропетровщині

"Загроза зберігається. До відбою будьте у безпечних місцях", - закликав Лисак жителів регіону.

За його словами, через обстріл спалахнула пожежа.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Російські окупанти вдень 27 квітня вдарили по інфраструктурному об'єкті у Дніпровському районі Дніпропетровщини.

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