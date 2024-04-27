Стан потерпілих унаслідок ДТП у Броварах поступово покращується, ‒ міський голова

Стан потерпілих унаслідок вчорашньої ДТП у Броварах поступово покращується.
Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко.
“Внаслідок жахливого ДТП, яке сталося вчора увечері, четверо потерпілих перебувають в нашій броварській клінічній лікарні. Стан усіх потерпілих ‒ і дорослих, і дівчинки ‒ поступово покращується”, ‒ зазначив він.
За інформацією медиків, стан дитини стабільний, в дівчинки перелом руки та гематома голови, надана вся необхідна допомога, вона разом з батьком перебуває в травматологічному відділенні.
Мама дівчинки також перебуває в травматології під постійним наглядом медиків, стан середньої важкості.
Один з постраждалих чоловіків залишається в реанімації, другого вже переведено до хірургічного відділення. Стан обох стабільний, загрози для життя немає.
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