Голова Броварської РДА Майбоженко отримав підозру

Прокуратура вимагає запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

Голова Броварської РДА Володимир Майбоженко отримав підозру. Його обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння (ч. 2 ст. 286-1 КК України).

Як повідомила Київська обласна прокуратура, до Шевченківського районного суду Києва скерували клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

За даними слідства, 26 квітня у Броварах посадовець, перебуваючи за кермом автомобіля, проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора, виїхав на узбіччя і скоїв наїзд на пішоходів.

За результатами тестування приладом Drager у водія визначили вміст алкоголю 2.31 проміле.

"Чотирьох осіб, серед яких одна дитина, госпіталізовано до лікарні. Попередньо медиками діагностовано у двох потерпілих тяжкі тілесні ушкодження, вони перебувають в реанімаційному відділенні. Ще у двох - тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості", - додали в прокуратурі.

Поліція Київщини повідомила, що Майбоженко перебуває в СІЗО.