Пакет США закриває найгостріші потреби — ППО та снаряди. Решта — у перспективі
Пакет США закриває найгостріші потреби — ППО та снаряди. Решта — у перспективі
Німеччина вимагає від Росії негайно припинити шпигунство і акти саботажу
Німеччина вимагає від Росії негайно припинити шпигунство і акти саботажу
Голову Броварської РДА Майбоженка буде звільнено, - голова КОВА Кравченко
Голову Броварської РДА Майбоженка буде звільнено, - голова КОВА Кравченко
В Україні була масштабна повітряна тривога через крилаті ракети (оновлено)
В Україні була масштабна повітряна тривога через крилаті ракети (оновлено)
НАБУ опублікувало аудіо розмов учасників оборудки Сольського і заперечило його аргументи
НАБУ опублікувало аудіо розмов учасників оборудки Сольського і заперечило його аргументи
Як компанії Коломойського заробляють на державних автозаправках
Як компанії Коломойського заробляють на державних автозаправках
Придатних до служби ділитимуть на категорії за станом здоров’я, – Оксана Сухорукова з Міноборони
Придатних до служби ділитимуть на категорії за станом здоров’я, – Оксана Сухорукова з Міноборони
На Харківщині правоохоронці намагалися видурити $100 тисяч у людей, яких перевіряли на колабораціонізм
На Харківщині правоохоронці намагалися видурити $100 тисяч у людей, яких перевіряли на колабораціонізм
ПЦУ спростувала міф про те, що жінкам не можна заходити до церкви в брюках і з непокритою головою
ПЦУ спростувала міф про те, що жінкам не можна заходити до церкви в брюках і з непокритою головою
ГоловнаСуспільствоПодії

Голова Броварської РДА Майбоженко отримав підозру

Прокуратура вимагає запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

Голова Броварської РДА Майбоженко отримав підозру
Володимир Майбоженко
Фото: Facebook/Володимир Майбоженко

Голова Броварської РДА Володимир Майбоженко отримав підозру. Його обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння (ч. 2 ст. 286-1 КК України).

Як повідомила Київська обласна прокуратура, до Шевченківського районного суду Києва скерували клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді безальтернативного тримання під вартою. 

За даними слідства, 26 квітня у Броварах посадовець, перебуваючи за кермом автомобіля, проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора, виїхав на узбіччя і скоїв наїзд на пішоходів. 

За результатами тестування приладом Drager у водія визначили вміст алкоголю 2.31 проміле.

"Чотирьох осіб, серед яких одна дитина, госпіталізовано до лікарні. Попередньо медиками діагностовано у двох потерпілих тяжкі тілесні ушкодження, вони перебувають в реанімаційному відділенні. Ще у двох - тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості", - додали в прокуратурі.

Поліція Київщини повідомила, що Майбоженко перебуває в СІЗО.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies