Росія відновлює позиції ППО в Криму, – Плетенчук

Росіяни почали працювати над відновлення позицій своєї ППО у тимчасово окупованому Криму, щодо посилення протиповітряної оборони не йдеться.
Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук, пише РБК-Україна.
"Тут питання не в тому, щоб її (ППО,— ред.) посилити, а щоб відновити. Тому що попередня атака трохи змінила конфігурацію ППО Криму, у зв’язку з тим, що ці системи ППО було банально знищено", – зазначає Плетенчук.
Наразі, за словами речника, функцію ППО виконує носій крилатих ракет , однак зі своєю роботою він не впорався.
Також Дмитро Плетенчук додає, що з часом ворог все ж розпочне роботу над посиленням позицій ППО.
- 17 квітня Сили оборони завдали ударів по військовому аеропорту росіян у Джанкої. У місцевих Telegram-каналах повідомляли про пожежу і публікували відповідні відео. Партизанський рух "АТЕШ" повідомив, що спершу було відомо про пошкодження комплексу С-400 та ураження у районі командного пункту п'ятого зенітного ракетного дивізіону Повітряно-космічних сил РФ.
- Згодом Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило перелік знищених цілей ворога. Тут були 4 пускові установки ЗРК С-400, 3 радіолокаційні станції, пункт управління засобами ППО і апаратура спостереження за повітряним простором "Фундамент-М".