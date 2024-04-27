Росія відновлює позиції ППО в Криму, – Плетенчук

Росіяни почали працювати над відновлення позицій своєї ППО у тимчасово окупованому Криму, щодо посилення протиповітряної оборони не йдеться.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук, пише РБК-Україна.

"Тут питання не в тому, щоб її (ППО,— ред.) посилити, а щоб відновити. Тому що попередня атака трохи змінила конфігурацію ППО Криму, у зв’язку з тим, що ці системи ППО було банально знищено", – зазначає Плетенчук.

Наразі, за словами речника, функцію ППО виконує носій крилатих ракет , однак зі своєю роботою він не впорався.

Також Дмитро Плетенчук додає, що з часом ворог все ж розпочне роботу над посиленням позицій ППО.