Росіяни атакували об'єкти газової інфраструктури "Нафтогазу"

Росіяни вранці 27 квітня знову атакували об'єкти газової інфраструктури групи "Нафтогаз".
Про це ідеться у повідомленні Групи "Нафтогаз" у Telegram.
"На щастя, ніхто не постраждав. Атака не позначиться на наданні послуг українським споживачам і клієнтам групи", — ідеться у повідомленні.
Наразі співробітники та залучені служби займаються ліквідацією наслідків влучання по об'єктах.
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