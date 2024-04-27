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Росіяни атакували об'єкти газової інфраструктури "Нафтогазу"

Наразі працівники працюють над ліквідацією наслідків.

Росіяни атакували об'єкти газової інфраструктури "Нафтогазу"
Фото: oilreview.kiev.ua

Росіяни вранці 27 квітня знову атакували об'єкти газової інфраструктури групи "Нафтогаз".

Про це ідеться у повідомленні Групи "Нафтогаз" у Telegram.

"На щастя, ніхто не постраждав. Атака не позначиться на наданні послуг українським споживачам і клієнтам групи", — ідеться у повідомленні.

Наразі співробітники та залучені служби займаються ліквідацією наслідків влучання по об'єктах.

  • Цієї ночі російська армія атакувала енергетичну інфраструктуру країни у Львівській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях. 
  • Росія вночі атакувала чотири теплоелектростанції ДТЕК, є постраждалі, серйозно пошкоджено обладнання.
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