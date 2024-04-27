Росіяни атакували об'єкти газової інфраструктури "Нафтогазу"

Росіяни вранці 27 квітня знову атакували об'єкти газової інфраструктури групи "Нафтогаз".

Про це ідеться у повідомленні Групи "Нафтогаз" у Telegram.

"На щастя, ніхто не постраждав. Атака не позначиться на наданні послуг українським споживачам і клієнтам групи", — ідеться у повідомленні.

Наразі співробітники та залучені служби займаються ліквідацією наслідків влучання по об'єктах.