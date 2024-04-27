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Безпілотники атакували два НПЗ та військовий аеродром в Росії

Внаслідок влучання на об'єктах виникла пожежа.

Безпілотники атакували два НПЗ та військовий аеродром в Росії
НПЗ
Фото: ASTRA

У ніч проти 27 квітня десятки безпілотників атакували військовий аеродром на Кубані та НПЗ у Краснодарському краї.

У міноброни РФ зазначили, що їм нібито вдалося відбити масований обстріл.

Зокрема, у Краснодарському краї РФ внаслідок атаки безпілотників виникла пожежа на Слов'янському нафтозаводі, там пошкоджено сепаративну установку.

Telegram-канал Astra пише з посиланням на місцевих жителів та джерела в екстрених службах Краснодарського краю, що внаслідок атак пожежі також виникли на Ільському нафтозаводі та на військовому аеродромі, де, як повідомляється, було пошкоджено літаки.

За інформацією заступника мера Маріуполя Петра Андрющенка, на військовому аеродромі, який розташований на околиці станиці Кущевська в Краснодарському краї, пролунало декілька потужних вибухів, було піднято гвинтокрили та з землі намагались збити.

У Міненерго України повідомили, що попередньо, ударів було завдано по НПЗ "Словʼянськ-ЕКО", бітумному заводу і низці інших об'єктів. 

У міноборони РФ заявили про нібито знищення ППО над територією Краснодарського краю 66 БПЛА, ще два дрони були знищені над Кримським півостровом.

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