У Будапешті опозиція до уряду Орбана провела мітинг за права дітей

Акцію очолив Петер Мадяр, який нині став лідером руху проти чинного курсу Угорщини.

У Будапешті у п'ятницю тисячі людей приєдналися до акції протесту проти чинного уряду на чолі з Віктором Орбаном. Мітингарі вимагали забезпечити угорським дітям належні умови для зростання та розвитку.

За повідомлення Reuters, люди скандували гасла "з нас досить" та тримали в руках смолоскипи. Очолив колону Петер Мадяр - колишній чоловік міністерки юстиції в уряді Орбана, а нині найбільш помітна опозиційна фігура в країні.

Мадяр увірвався до угорської політики на початку року, коли звинуватив партію Орбана у масовій корупції та побудові машини пропаганди. Йому вдалося мобілізувати людей на численні й достатньо велелюдні протестні акції.

Для Віктора Орбана прийдешні вибори до Європарламенту можуть стати найважчими за 14 років перебування при владі: економіка Угорщини перебуває у рецесії, його "традиційні цінності" активно критикують, а політичний новачок Мадяр здатен похитнути статус-кво.