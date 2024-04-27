У Будапешті опозиція до уряду Орбана провела мітинг за права дітей

У Будапешті у п'ятницю тисячі людей приєдналися до акції протесту проти чинного уряду на чолі з Віктором Орбаном. Мітингарі вимагали забезпечити угорським дітям належні умови для зростання та розвитку.
За повідомлення Reuters, люди скандували гасла "з нас досить" та тримали в руках смолоскипи. Очолив колону Петер Мадяр - колишній чоловік міністерки юстиції в уряді Орбана, а нині найбільш помітна опозиційна фігура в країні.
Мадяр увірвався до угорської політики на початку року, коли звинуватив партію Орбана у масовій корупції та побудові машини пропаганди. Йому вдалося мобілізувати людей на численні й достатньо велелюдні протестні акції.
Для Віктора Орбана прийдешні вибори до Європарламенту можуть стати найважчими за 14 років перебування при владі: економіка Угорщини перебуває у рецесії, його "традиційні цінності" активно критикують, а політичний новачок Мадяр здатен похитнути статус-кво.
- Орбан стверджує, що хоче "перемогти світовий ліберальний дух" разом з Дональдом Трампом.
- Угорщина має намір блокувати 2 мільярди євро допомоги для України.