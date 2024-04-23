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Угорщина має намір блокувати 2 млрд євро допомоги Україні

Міністр закордонних справ Петер Сіярто стверджує, що відбувається "полювання на відьом" проти угорських компаній.

Угорщина має намір блокувати 2 млрд євро допомоги Україні
Петер Сіярто
Фото: EPA

Уряд Угорщини має намір блокувати виділення Європейським Союзом 2 мільярдів євро для допомоги Україні. Про це пише угорське видання Index.

Причиною такого рішення у міністерстві закордонних справ країни називають "полювання на відьом", яке Україна нібито влаштувала проти угорських компаній. Після виключення OTP-банку зі списку спонсорів війни Будапешт тепер має претензії щодо буцімто "переслідувань" фармацевтичної фірми "Гедеон Ріхтер". На думку угорської сторони, проти виробника ліків ведуться "необґрунтовані процедури" за "сфабрикованими приводами". 

Як заявив голова МЗС Петер Сіярто, поки Україна не надасть гарантії безперешкодної роботи угорських компаній, Угорщина не погодиться розблокувати 500 мільйонів євро траншу за програмою European Peace Framework та буде перешкоджати наміру Брюсселя спрямувати до нашої держави ще 1,5 мільярда євро.  

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