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НАЗК виключило OTP Bank зі списку міжнародних спонсорів війни

OTP Bank взяв низку зобов’язань щодо своїх майбутніх планів щодо російського ринку.

НАЗК виключило OTP Bank зі списку міжнародних спонсорів війни
Фото: Сергей Нужненко

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виключило OTP Bank зі списку міжнародних спонсорів війни. 

Про це повідомила пресслужба НАЗК України.

“Під час дискусій, які тривали останні дні в режимі 24/7 за участю Служби зовнішньої діяльності ЄС, OTP Bank взяв низку зобов’язань щодо своїх майбутніх планів щодо російського ринку”, - йдеться у повідомленні.

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Як зазначили у НАЗК, Агентство очікує  що OTP Bank виконає досягнуту домовленість без зволікань.

НАЗК додало банк OTP до списку в травні, що викликало різку реакцію з боку Угорщини, яка негайно заявила, що блокуватиме військову допомогу ЄС.

У січні Національний банк України знову закликав міжнародні банки і страховиків залишити російський та білоруських ринки. Такі звернення були спрямовані на адресу Raiffeisen Bank International, Intensa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank, Credit Agricole.

OTP веде бізнес в Росії та Україні, але банк заявив, що президентський указ не дозволяє їй продати свій російський підрозділ. Вона відкинула заяви про підтримку війни Росії та публічно підтримала Україну.

OTP Bank становить основу міжнародної фінансової групи ОТП (OTP Group), яка є одним з лідерів ринку фінансових послуг Центральної та Східної Європи. OTP, до речі, входить до 50 найбільших банків РФ.

Днями Угорщина заявила, що тимчасове виключення Україною будапештського OTP Bank зі списку «міжнародних спонсорів війни» в спробі розблокувати військову допомогу Європейського Союзу суттєво не змінює ситуацію, повідомляє Bloomberg.

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