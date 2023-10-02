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Заступник генсекретаря НАТО має шанси на перемогу у президентських виборах у Румунії, − опитування

Мірча Джоане матиме перевагу якщо балотуватиметься як незалежний кандидат.

Заступник генсекретаря НАТО має шанси на перемогу у президентських виборах у Румунії, − опитування
Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане
Фото: EPA/UPG

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане має шанси на перемогу у президентських виборах у Румунії наступного року.

Такими є результати опитування Inscop, пише Bloomberg.

Він матиме перевагу якщо балотуватиметься як незалежний кандидат.

Джоане переміг би всіх інших потенційних кандидатів у другому турі.

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Опитування провели у період з 15 до 22 вересня, участь взяло 1550 осіб.

Мірча Джоане − румунський політик і колишній посол, який обіймав посаду президента верхньої палати парламенту з 20 грудня 2008 року до його відкликання 23 листопада 2011 року. У 2005-2010 роках був головою Соціал-демократичної партії, найбільшої політичної партії Румунії.

У 2000-2004 роках працював міністром закордонних справ. Крім того, він був кандидатом від партії на посаду президента Румунії на президентських виборах 2009 року, на яких він з невеликим відривом програв Траяну Бесеску.

З 2015 по 2018 рік Джоане очолював Румунську соціальну партію. 17 липня 2019 року ексміністра призначили заступником генерального секретаря НАТО замість Роуз Геттемюллер.

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