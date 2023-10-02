Олексій Кулеба: "Стратегія деокупації має бути єдиною для всіх тимчасово окупованих територій"

Стратегія деокупації має бути єдиною для всіх тимчасово окупованих територій. Про це на панельній дискусії “Майбутнє українського Донбасу” в рамках спільного проєкту LB.ua та EFI Group “Нова країна”, заявив заступник голови Офісу Президента Олексій Кулеба.

Фото: Макс Требухов

“Стратегія деокупації має стосуватися всіх тимчасово окупованих територій. А от усередині цієї стратегії ми маємо розрізняти механізми, інструменти для окремо взятих територій. Я думаю, такий підхід буде зрозумілий усім. Бо терміни тимчасової окупації різні, відповідно різні інфраструктурні, економічні, військові наслідки”, – відзначив Кулеба.

За словами заступника голови ОП, в Україні є успішний й унікальний досвід деокупації протягом вже повномасштабного вторгнення.

“Досвід деокупації Харківської та Херсонської областей є різним, але унікальним не тільки для нашої країни, але й світу. Він дає потужний поштовх до розуміння, що і як треба робити. І щоразу ми маємо робити все якомога досконаліше, враховуючи всі складові, які були до цього, виробляючи свою методологію”, – каже Кулеба. Вона має також враховувати людський потенціал і бути людиноцентричною, додав заступник очільника ОП.

Ще один важливий фактор – безпековий.

“Безпека актуальна для нас тут і зараз, вона актуальна в будь-якому куточку України, але щодо деокупованих територій, будь-яких регіонів на кордоні (а це понад тисяча кілометрів) це має бути не просто державна програма. Маємо думати над упровадженням філософії безпеки”, – зазначив Кулеба.

При цьому він відкинув будь-які спеціальні умови для звільнених територій.

“Нам потрібна законодавча база. Я відходив би від формулювання спеціальних, особливих умов. Має бути законодавство, яке врегулює багато дуже різних і чутливих питань, наративи, нав’язані протягом останніх 30 років сусідом-терористом”, – каже заступник очільника ОП.

За словами Кулеби, законодавці і профільне міністерство вже працюють над відповідними ініціативами. Вони на початковій стадії, але така робота триває. До неї мають залучати суспільство й міжнародну спільноту.

Фото: Макс Требухов Зліва направо: Ігор Ліскі, Сергій Тарута, Артем Лисогор, Олексій Кулеба, Сергій Гайдай і Денис Казанський

Водночас Олексій Кулеба відкинув проведення виборів у Донецькій і Луганській областях одразу після звільнення територій.

“Важливо, щоб іноземні партнери розуміли наш контекст. Перехід від військової адміністрації до військово-цивільної, далі вихід на цивільну, відповідно на демократичні вибори точно має зайняти певний час. Але пропоную зараз не конкретизувати, тому що не розуміємо, що побачимо на тих територіях, куди зайдемо після звільнення”, – каже чиновник.

А під час переходу від військової адміністрації до ВЦА може бути застосована реформа децентралізації, додає він.

“Це поки що наша домашня заготовка, але маємо дужу класну реформу, одна з основних, яку дійсно зробили всією Україною – це реформа децентралізації. Хочу нагадати – ні Донецька, ні Луганська області не зачеплені цією реформою. Тому мені здається, одним з основних факторів цивілізованого розвитку суспільства може бути реформа децентралізації, яку ми маємо імплементувати в розрізі паралельного відходження від військової адміністрації до військово-цивільної і до цивільної адміністрації”, – зазначив Кулеба.

За його словами, цей кейс, проте, потрібно розглядати разом з європейськими партнерами, утім саме децентралізація може стати фундаментом для реінтеграції Донецької і Луганської областей.