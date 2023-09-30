Сьогодні у Словаччині тривають дострокові парламентські вибори. Виборчі дільниці відкрилися о 07:00 і працюватимуть о 20:00.

Попередні результати будуть оголошені завтра зранку. Вони визначать майбутній зовнішньополітичний курс країни, а також, чи підтримуватиме Братислава Україну і далі.

Лідерами перегонів є соціал-демократична партія Smer-SSD колишнього прем’єр-міністра Роберта Фіцо з проросійськими поглядами та соціал-ліберальна “Прогресивна Словаччина”, лідером якої є віцеспікер Європарламенту Міхал Шімечка.

Помірковано ліва партія "Голос" ексчлена Smer-SSD Петера Пеллегріні може отримати третє місце. Пеллегріні очолював словацький уряд у 2018-2020 роках.

Як пише Reuters, уряд на чолі з Фіцо означав би, що Словаччина приєднається до Угорщини, кинувши виклик консенсусу євроблоку щодо підтримки України. Це також розширило б блок східних колишніх комуністичних держав з урядами, публічно ворожими до лібералізму.

Уряд лібералів збереже сильну підтримку України та буде гнучким у питаннях розширення ЄС, посилить зелену політику та права ЛГБТ.

Водночас, згідно з прогнозами, жодна партія не отримає більшості, тобто майбутній уряд, ймовірно, залежатиме від результатів більше 12 менших партій − від лібертаріанців до ультраправих екстремістів.

Фото: EPA/UPG Лідер партії "Голос" Пітер Пеллегріні на виборчій дільниці

Нагадаємо, Роберт Фіцо розкритикував західні санкції проти Росії, а правозахисники кажуть, що він розпалює ненависть до ЛГБТ спільноти. Критики Фіцо побоюються, що у разі повернення до влади, він підірве демократичні інститути та змінить зовнішню політику Словаччини. У Smer-SSD ці побоювання відкидають як необґрунтовані.