Зеленський зустрівся з міністром оборони Словаччини

Президент Володимир Зеленський зустрівся у Києві з міністром оборони Словаччини Мартіном Скленаром.

Про це Зеленський оголосив у своєму офіційному Telegram-каналі.

Зеленський розповів, що обговорював з Скленаром ситуацію на фронті, першочергові потреби сил оборони України, гуманітарне розмінування та співпрацю України і Словаччини у цьому питанні.

"Дякую Словаччині за підтримку України", – додав президент.

Нагадаємо, що 17 серпня начальник Генерального штабу Збройних сил Словацької Республіки генерал Даніел Змеко відвідав оперативно-стратегічне угруповання військ "Таврія" і провів зустріч з українськими військовими.

9 серпня президентка Словаччини дозволила дев'ятьом громадянам країни служити в ЗСУ.