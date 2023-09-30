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Зеленський зустрівся з міністром оборони Словаччини

Вони обговорили першочергові потреби Сил оборони України. 

Зеленський зустрівся з міністром оборони Словаччини
Фото: Скрін з відео

Президент Володимир Зеленський зустрівся у Києві з міністром оборони Словаччини Мартіном Скленаром.

Про це Зеленський оголосив у своєму офіційному Telegram-каналі.

Зеленський розповів, що обговорював з Скленаром ситуацію на фронті, першочергові потреби сил оборони України, гуманітарне розмінування та співпрацю України і Словаччини у цьому питанні.

"Дякую Словаччині за підтримку України", – додав президент.

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Нагадаємо, що 17 серпня начальник Генерального штабу Збройних сил Словацької Республіки генерал Даніел Змеко відвідав оперативно-стратегічне угруповання військ "Таврія" і провів зустріч з українськими військовими.

9 серпня президентка Словаччини дозволила дев'ятьом громадянам країни служити в ЗСУ.

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