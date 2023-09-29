Порошенко зустрівся з міністром оборони Швеції: йшлося про започаткування спільного виробництва бойових машин

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко, який бере участь у міжнародній безпековій конференції у шведському Вісбі, провів зустріч з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном. Про це повідомляє пресслужба "ЄС".

«Символічно, що перша зустріч — з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном. Мав честь передати вітання та слова вдячності від українських військових, які захоплюються висококласною шведською військовою технікою. Подякував за тринадцять пакетів військової допомоги від Стокгольма Збройним Силам України та висловив сподівання на 14-й», – повідомив експрезидент.

При цьому він наголосив, що Україні конче необхідне домінування в повітрі, і звернувся до шведських партнерів якомога швидше надати шведські винищувачі «Gripen».

«Приємно почути від міністра слова захоплення нашими військовими та підтвердження, що українська армія сьогодні найсильніша в Європі/ Ми обговорили також перспективи започаткування спільного виробництва шведських бойових машин CV-90 та допомоги Швеції у питанні розмінування, в тому числі гуманітарного», – повідомив Порошенко.

Під час зустрічі він наголосив, що єдиним шляхом до встановлення стійкого та тривалого миру є забезпечення перемоги України над російським агресором, відновлення територіальної цілісності нашої держави та вступ до НАТО і ЄС. «Україна та західні союзники мають зробити все можливе для цього», – резюмує Петро Порошенко.