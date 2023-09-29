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Україна не втручається у вибори США і тримає контакт з обома партіями Конгресу, – глава ОП

Цього літа Україну відвідали Майкл Пенс та Кріс Крісті.

Україна не втручається у вибори США і тримає контакт з обома партіями Конгресу, – глава ОП
Ілюстративне фото
Фото: ЕРА/UPG

Україна не втручається у вибори у Сполучених Штатах та постійно тримає контакт з обома партіями Конгресу. Про це заявив на зустрічі із журналістами глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Ми зустрічаємося із представниками Республіканської та Демократичної партій. Ми офіційно запросили всіх кандидатів.., щоб вони приїхали в Україну і їх позиція щодо України була (сформована – ред.) після того, як вони на власні очі все побачать", – зазначив глава ОП.

Він нагадав, що в Україні були Майкл Пенс та Кріс Крісті, і їхню позицію можна сьогодні почути.

"Ми вважаємо, що сьогодні підтримка України – абсолютний пріоритет США. Ми ще раз переконалися, що американські люди нас підтримують… Саме суспільство формує у тому числі позицію будь якого політика", – зазначив Єрмак.

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Нагадаємо, колишній губернатор штату Нью-Джерсі Кріс Крісті, який змагається за те, щоб Республіканська партія США висунула його кандидатуру на виборах в президенти, відвідав Україну 4 серпня. Крісті зустрівся із президентом Володимиром Зеленським, побував у Бучі, яка стала місцем масових злочинів під час російської окупації на початку війни.

6 червня Україну відвідав колишній віце-президент США в адміністрації Дональда Трампа Майкл Пенс. Він став першим республіканцем-учасником президентських перегонів-2024, який у ході передвиборчої кампанії зустрівся з українським президентом.

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