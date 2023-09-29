"Потрібно чесно сказати: отаке і отаке майбутнє чекає на всіх мешканців Донбасу в складі нової України. Конкретно".

28 вересня в Києві в рамках спільного спецпроєкту LB.ua та EFI Group “Нова країна” відбулося обговорення майбутнього Донбасу після деокупації території.

Захід був присвячений пам’яті видатного вченого, релігієзнавця, Ігоря Козловського, який мав бути одним зі спікерів.

Фото: Макс Требухов

“Стратегія деокупації має охоплювати всі тимчасово окуповані території. Без виключення. Ця стратегія має бути єдина для всіх тимчасово окупованих територій. А от всередині цієї стратегії ми точно маємо розрізняти механізми, інструменти, яким чином і що робити на окремо взятій території”, - заявив під час дискусії заступник голови Офісу президента Олексій Кулеба.

Фото: Макс Требухов

Участь у публічній дискусії узяли:

Олексій Кулеба, заступник очільника Офісу Президента;

Ігор Ліскі , голова наглядової ради EFI Group; Фото: Макс Требухов

Денис Казанський , блогер, політичний оглядач та журналіст, автор книг про Донбас, представник України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на сході України (з червня 2020 року); Фото: Макс Требухов

Сергій Гайдай , голова Луганської обласної державної адміністрації (з 25.10.2019 до 15.03.2023 р.), керівник Луганської обласної військової адміністрації (з 24.02.2022 до 15.03.2023 р.). Фото: Макс Требухов

Артем Лисогор ,чинний голова Луганської ВЦА; Фото: Макс Требухов

Сергій Тарута, бізнесмен, голова Донецької ВЦА (з 2.03.2014 до 10.10 2014). Фото: Макс Требухов

Модераторка — шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна.

Фото: Макс Требухов

“Мені близька тема повернення українського Донбасу, я сам родом звідси. Тому дуже прикро, коли чую наратив, навіщо нам цей Донбас, хай собі там якось живуть. Ця тема викликає внутрішню потребу чесно говорити про те, чи маємо боротися за Донбас? Що скажемо людям, коли його повернемо? Як будемо його відбудовувати? Як відновити справедливість? Чи є місце милосердю? Чи маємо ми прощати, як, кого і за що? Вважаю, ми маємо чесно і справедливо сказати: отаке і таке майбутнє чекає на всіх мешканців Донбасу в складі нової України. Конкретно”, - вважає голова наглядової ради EFI Group Ігор Ліски.

Учасники панельної дискусії, зокрема, обговорили:

Якою буде доля українського Донбасу після його повної деокупації? Чи варто говорити про спеціальні умови для відновлення для територій, які були під окупацією найдовше?

Як заново «українізувати» землі, де вже 9 років немає української влади, освіти, ЗМІ, політичних партій? Які культурні та інформаційні наративи варто використовувати?

Як відновлювати економічний потенціал Донбасу? Якими мають стати нові міста українського Сходу? Якою — промисловість?

Наскільки важливо в цьому контексті розрізняти специфіку Донеччини і Луганщини? Що та за яких умов може стати конкретними перевагами цих регіонів у повоєнний період?

Як відновлювати людський потенціал? В який спосіб повертати людей?

Безпекова складова Донбасу після великої війни. Чи відрізнятиметься вона від інших українських територій, чи має це сенс?

Як деконструювати старі міфи про Донбас і створити нові наративи — повністю проукраїнські?

Фото: Макс Требухов Зліва-направо: Ігор Ліскі, Сергій Тарута, Артем Лисогор, Олексій Кулеба, Сергій Гайдай

Фото: Макс Требухов Зліва-направо: Ігор Ліскі, Сергій Тарута, Артем Лисогор, Олексій Кулеба, Сергій Гайдай та Денис Казанський

Окрім спікерів панельної дискусії, озвучені питання також коментували гості: Петро Андрющенко (радник міського голови Маріуполя); Павло Клімкін (колишній міністр закордонних справ України), Євген Бистрицький (український вчений-філософ, доктор філософських наук), Володимир В’ятрович (народний депутат, кандидат історичних наук) та інші.

Головні тези обговорення будуть опубліковані на LB.ua в розділі «Нова країна».

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов Петро Андрющенко

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов Павло Клімкін

Фото: Макс Требухов Володимир В'ятрович

Фото: Макс Требухов Євген Бистрицький

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов